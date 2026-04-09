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高力3月營收年增兩倍
高力（8996）昨（8）日公布3月營收12.7億元，年增205.3%，第1季營收34.2億元，年增237.6%，雙創歷史同期新高。
高力表示，3月營收較去年同期增加205.3%，主因板式熱交換器及熱能產品營業額，較去年同期分別增加13.7%及增加306.5%。
高力主要營業項目包括板式熱交換器、燃料電池及散熱系統，全數都與AI產業鏈緊密掛鉤，隨AI產業高速成長，這三到五年將進入公司營運倍增期，高力指出，公司的目標是透過產能同步翻倍，帶動三大業務營收規模成長。
高力日前表示，散熱系統是目前爆發力最強領域，未來三到五年散熱系統營收占比預計會超越其他項目，成為高力最大成長引擎。今年預計繼續保持高成長，主因今年產品組合從零組件到設備產品都有擴展，並有多款新產品待發布，且主要客戶進展順利，產品組合更為多元，因此對今年展望相當樂觀。
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