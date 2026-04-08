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冠德擬配息1.6元 現金殖利率約5％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

冠德（2520）8日公告，董事會決議，擬配發每股現金股利1.6元，依8日收盤價31.75元計算，現金殖利率約5％。

冠德2025年稅後純益15.56億元，年減71.9%，每股稅後純益（EPS）2.61元。

推案方面，冠德表示，今年將推出總銷67億元台中「裕毛屋案」，第2季推出總銷35.5億元台北萬華「直興段」以及總銷16億元「台中G5案」，合計推案量約141.5億元。

針對房市近況，冠德指出，在政策略為鬆綁的狀況下，目前房市買盤結構主要由「具明確需求的自住與換屋」支撐，預計全年全台的買賣移轉棟數將落在26萬棟左右。

展望未來，冠德表示，儲備案量達千億元，包含住宅、辦公等，足夠未來七到九年的動能，未來集團會持續評估精華地段的土地開發，開發腳步不會停止，也會跨出大台北地區，利用集團綜效優勢，以複合式開發搭配永續經營模式，加上手上產品規劃皆以剛性需求為主，對未來個案銷售深具信心。

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