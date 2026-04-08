雄獅營收／第1季81.3億元、年增13.76％ 創同期新高

雄獅旅行社（2731）8日公告3月營收26.83億元，年增率達10.93％；第1季營收達81.3億元，年增達13.76％，創下歷年第1季歷史新高。後市預期受到4到6月的連假效應，以及5月旅展等因素助攻，第2季訂單能見度可樂觀看待。

雄獅表示，亞非線雖受中東戰事影響，但雄獅全球化布局及多元產品策略奏效，產生訂單挪移效應，以日本、美加及大洋洲等地區受惠最大，整體營運表現受全球旅遊熱度升溫影響，表現持續穩健。

雄獅進一步指出，美伊戰爭讓旅遊變貴，國內面臨通膨壓力，雄獅認為，2026年旅遊市場已進入「價值重塑期」，「把握當下」的旅遊需求不斷攀升，消費者更重視旅遊深度，旅客不再追求走馬看花，願意多花一些費用來體驗新事物開闊視野。

雄獅旗下精緻旅遊品牌「璽品 SP Collection」，以「璽閱世界，動心每刻」為品牌精神，透過全球資源採購和整合能力，打造兼具深度與差異化的精緻旅程，瞄準五大核心趨勢，旅行社轉型為體驗整合者；而「璽品SP Collection」2026第1季行程報名人數甚至已超越2024年總出團人數，顯示中高單價旅遊產品需求升溫。