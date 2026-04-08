中石化重訊宣布！通過京華廣場土地資產處分策略案 容積轉移率728%

中石化（1314）8日召開重訊記者會，總經理陳穎俊表示，中石化與旗下重要子公司鼎越開發已在8日分別召開董事會，決議通過京華廣場土地資產處分策略案，主要是為穩定財務結構，並以保障全體股東權益為首要目標。

陳穎俊表示，鼎越公司的京華廣場開發案，近兩年受到外部不確定因素及程序影響，在專案工程建設及銷售時程上進度延宕，專案效益已不符原先預期；且增加財務成本，加上聯貸銀行還款壓力。基於以上原因，中石化及鼎越開發董事會考量當下經濟環境、財務成本效益及母子公司整體營運資金需求，經審慎評估後，決議以容積率728%為基礎，授權公司董事長或其他授權人，與外部單位溝通，尋求合法、合理解決方案。如溝通順利並獲各單位同意，將盡速啟動土地處分程序。

陳穎俊指出，該案尚需提到中石化及鼎越公司的年度股東常會上進行討論。獲得股東授權後，會再由董事會依相關法令及公司治理規範處理後續事宜。未來在股東會通過後，在授權框架下，會依法嚴格執行。

陳穎俊指出，當初中石化向鼎越標購到京華城廣場土地時，土地基本容積率為560%，經透過容積移轉增加約30%，換算後總容積率達728%。

陳穎俊表示，此案為基於風險控管、營運及財務考量，對公司與股東進行負責的評估及處理。目前公司整體財務狀況及核心業務營運均正常；此外近日受美伊戰爭影響，也進行產能調整。未來如果該案能順利處分，回收資金將地衣優先用於償還金融機構借款、並強化中石化公司財務結構，並以此資金作為長期業務發展規劃所需之資金動能。