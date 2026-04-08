永光營收／3月8.37億元、年增28.2% AI需求推升電子化學品年增89%

永光（1711）8日公告3月合併營收8.37億元，年增28.2%；第1季合併營收20.45億元，年增5.4%。電子材料受惠於人工智慧（AI）及電子產業需求增溫，年增率達89%。

依各事業別來看，3月各事業別產品營收均呈年增；其中，色料化學品年增15%，特用化學品年增12%，碳粉年增4%，電子化學品年增89%，醫藥化學品年增90%。

永光表示，3月色料化學品營收增加，主要係受到地緣政治（美伊戰爭）之影響，部分客戶擔憂供應鏈短缺風險而有提前下單之現象；此外，電子化學品營收增加，則係持續受惠於AI及電子產業需求增加所致。

永光日前也公告2月自結合併營業虧損1,969萬元，去年同期淨利減少2,588萬元；合併稅前虧損2,080萬元。永光表示，2月合併營業虧損，主要係因今年春節落在2月，整體工作天數減少，致2月合併營收減少所致。永光2025年全年仍陷虧損，但2026年元月轉虧為盈，合併稅前盈餘1,724萬元。

永光2025年電子材料營收逆勢增加，受惠近日半導體化學材料再受矚目，市場期待旗下PSPI等新興產品及技術，今年進一步通過驗證、放量並實現商業化。永光表示，在半導體材料供應在地化趨勢影響下，自去年下半年起電子化學品國際代工業務放大，今年更有光阻新產線完工。3月電子材料營收顯著成長，令市場期待光阻劑及其他電化產品今年成長表現。

永光旗下電子化學品包含光阻劑、顯影液、研磨液、濕式製程化學品、熱固化及光固化功能性油墨、功能性化學品等，布局朝向半導體前端製程化學品、後端封裝PSPI，及顯示器低溫製程材料產品。