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榮成首季自結稅前盈餘3,901萬元、每股稅前盈餘0.02元 看好4月動能增強

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

榮成（1909）8日公告2026年3月份自結合併營收41.45億元，年增2.09%，累計前三月營收107.59億元，年增5.1%，顯示整體營運動能持續回升。

獲利方面，榮成3月份自結單月合併營業利益達1.38億元，合併稅前淨利1.44億，每股稅前盈餘0.11元，優於去年同期表現，展現營運體質改善成效。累計前三月營業利益117萬元，合併稅前淨利3,901萬元(去年第1季稅前損失8,341萬)，每股稅前盈餘0.02元，整體獲利轉佳，反映第1季工紙市場較去年同期回溫，在公司持續強化生產成本控管與庫存去化策略下，營運效率提升，帶動毛利及獲利能力穩步成長。

法人表示，從景氣面觀察，3月份大陸製造業採購經理人指數（PMI）升至50.4，創一年新高，顯示生產活動加快，新訂單指數明顯改善，有助於包裝用紙需求提升。同時，大陸工紙市場受惠於前期減產效應延續、春節後補庫需求釋放，工紙市場供需結構明顯改善，帶動價格上漲，3月份工紙價格普遍調漲人民幣均價50元/噸，產業基本面持續改善。

此外，在中東地緣政治因素推升能源價格背景下，造紙產業生產及運輸成本上升，亦強化市場對價格上調的預期心理，下游包裝廠提前備貨，進一步支撐市場需求與價格表現。

展望後市，法人預期隨著4月下旬「五一」假期消費需求回溫，以及電商「618」備貨潮逐步啟動，造紙產業需求動能可望再度轉強。在供給調控與需求回升雙重帶動下，2026年產業供需結構持續優化，整體景氣有望走出周期低部，進入穩健復甦階段。

榮成 工紙 營收

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