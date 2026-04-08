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勝一營收／3月11.22億元 年增17.14%
溶劑大廠勝一（1773）8日公布3月營收11.22億元，年增17.14%；第1季累計營收30.44億元，年增10.57%。
先進製程需求帶動下，勝一電子級溶劑需求看增，半導體溶劑成為主要成長動能，且由於產品組合優化，電子級溶劑比重上升，加上成本管控得宜，2025年獲利年增。法人推估，勝一電子級溶劑目前預期首季營收占比，將由2025年第3季的70%，逐步提升至80%；隨電子級溶劑營收占比提升，首季獲利有望大幅提高。
法人指出，除電子級溶劑出貨增加，帶動營收增溫外，市場也關注今年高純度異丙醇（IPA）新產線興建、送樣及貢獻營收進度。
勝一去年於法說會上表示，因應半導體製程需求，目前公司有兩座電子級溶劑新產線正在擴建中，期望陸續於今、明年貢獻營收。預計今年中將有兩條高純度異丙醇（IPA）產線完工、投產，法人指出，若以送樣時程約兩至三季時長估算，有望於今年貢獻營收。
此外，第二條丙二醇單甲醚（PM）產線則預計於2027年年底完工、2028年貢獻營收，屆時產能將由一年5萬噸提升至17萬噸。
勝一2025年第3季電子級溶劑占營收比重已達72.7％，且2025年前三季占比逐季攀升，工業級溶劑占比則為11.7%。法人分析，預估2026年工業級溶劑仍將受中國大陸需求過剩、價格競爭等因素影響，需求可能持續疲弱；但勝一電子級溶劑產品占比持續提高，隨產品組合優化，毛利率也有上升空間。
勝一旗下電子級產品合計20項，其中十項為先進製程產品；且部分為獨家供應、部分則為雙或三供應商機制，其中部分產品已導入2奈米製程，法人並分析，主力產品有望於今年導入3奈米製程，維持先進製程供應分額。
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