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海悅營收／首季13.08億、年減二成 第2季新建案交屋、營運喊衝

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

海悅國際（2348）公告2026年3月合併營收3.47億元，累計首季合併營收13.08億元；海悅指出，第2季將啟動代銷新建案銷售作業，且預計有1-2個建案完工交屋，為公司挹注營收動能。

海悅表示，今年台灣房市住宅市場，因消費者預期房價漲幅有限，房市交易呈現「買方市場」結構，雖建商謹慎推案，首季又逢產業淡季，然海悅仍得力於新北市中和區「大同新紀元」、永和區「漢皇River Sky」、新竹竹北市「鴻柏鴻湛」、台中市「勤美之真」、台南市「國泰原美」等代銷建案，穩健挹注代銷業績，加上2月入帳無處分利益之台北市大安區學府路案轉讓予耕玉建設，移轉總價款6.81億元，使第1季合併營收13.08億元。

針對今年三月央行適度調整全國自然人第2戶購屋貸款成數上限，由五成調升為六成，維持無寬限期；海悅表示，後續將觀察自住換屋的購屋需求力道。

海悅目前在全國銷售中個案與後續接案合計總銷金額達4,996億元，未來代銷本業業績來源無虞。

邁入第2季，海悅指出，集團代銷新北市中和區「豐森大境」預售建案已於3月公開銷售，該案總銷金額約88億元，後續將有台北市「全陽南海段」、「連雲懷生段」；新北市中和區「寶亞南工段」；新竹「忠泰竹東案」、「達麗台肥案」等五大指標建案陸續公開銷售，新建案進入銷售市場期開啟台灣房市新價格與交易新秩序，第2季代銷業績可望隨買氣溫和回穩。

海悅於代銷本業持續向上積累營建收益，包括台北市「敦仰」與高雄市「達麗未來市」兩建案將進入完工交屋，於第2、3季啟動營建收入認列，下半年亦有新北市新莊區「A3光點」啟動完工交屋，為營建收入添柴火，後續維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，營運進入收穫期。

此外，海悅亦布局金毓泰舊市議會與海悅仁愛逸仙辦公大樓之中長期地上權租金收益，公司短期營運以提升營業活動現金流，降低土建融額度與減少利息支出，優化財務結構，隨著投資收益建案與地上權租金收益版圖確立，將推升海悅中長期營運穩健向上。

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