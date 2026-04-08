油價漲不停航空運價飆高下 中菲行、捷迅業績報喜

美伊衝突擴大，油價漲不停，航空運價飆高下，兩大航空物流業者中菲行（5609）、捷迅（2643）3月營收較2月跳增約三成，業內認為，這將成為華航（2610）、長榮航（2618）即將要公布的3月營收的先行指標，預期航空貨運表現可期，4月會更好。

中菲行昨（7）日公布3月營收26.4億萬元，年增3.4%、月增28.4%。3月在客戶出貨需求帶動下，空運貨運量較去年同期成長近兩成、月增達四成，海運貨運量則與去年同期大致持平、月增約一成，整體貨運量維持穩健成長；累計第1季合併營收70.5億元，年增1%，受到海運市場運價較去年同期下滑，營收表現略受壓抑。

捷迅表示，航空貨運亞洲到歐洲每公斤120至150元，4月16日起預計燃油附加費由原來的32元加到41元，單燃油附加費就漲幅近三成。隨著美伊戰爭僵持，全球物流市場也不斷在改變當中，許多電子周邊零組件紛紛改自東南亞組裝後再運往北美，市場需求相當熱絡。

中菲行進一步表示，全球貨運市場在高度不確定的市場環境下，企業供應鏈管理正由被動因應轉向更具前瞻性的策略調整；未來將運用其全球營運網絡與數位化系統，協助客戶即時掌握運力變化與成本波動，並提供多元運輸方案建議，提升供應鏈調整速度與應變能力。