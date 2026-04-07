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材料營收／3月9.77億元 年減36%但月增30%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

材料*-KY（4763）7日公布3月合併營收9.77億元，年減36%、月增30%。2026年前三月合併營收27.11億元，年減35%。

材料指出，近期產業仍處於庫存調整階段，部分客戶採取較為審慎之拉貨策略，影響短期出貨表現。隨市場逐步消化庫存，需求回補動能可望逐步釋出，公司亦持續與客戶優化交期管理，以掌握後續訂單回溫契機。

材料表示，面對全球貿易爭端與產業供需調整，持續推動成本優化與營運韌性提升計畫，包括精進資金管理效率、強化生產排程彈性及落實庫存控管機制，以確保財務結構與現金流維持穩健。同時，濟南大自然新材料持續投資研發，聚焦綠色化學、循環經濟應用與永續材料技術，提升產品附加價值並鞏固長期競爭優勢。

產能規劃方面，材料持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，拓展加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品，並布局生物製藥及電子薄膜顯示領域，布局多元產品線。

材料表示，將持續以「創新、綠色、全球化」為核心策略，深化新興市場布局，優化產品結構，致力提升整體競爭力與股東長期價值。

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