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振大環球3月營收年增10% 動能向上

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

振大環球（4441）昨（7）日公告3月營收逾6億元，月增2.8%、年增10.6%；累計第1季營收為18.9億元，年增25.2%；受惠於客戶訂單需求增長，在成衣產業傳統淡季下， 仍寫下最強第1季。

振大環球表示，營收動能向上可望同步帶動獲利正向表現，在訂單延續帶動下，全年營運動能維持高度信心。法人預估，該公司營收及獲利都有機會再創高峰。

市場關注油價波動對獲利影響，振大表示，目前訂單能見度已達半年，聖誕節及感恩節旺季訂單原料皆已鎖定，且在原料結構方面，聚酯纖維僅約占三成，對成本影響相對有限。另外，因地緣政治影響，全球成衣供應鏈加速重組，公司的馬島產區具關稅及地緣優勢，加上ESG新廠預計於第3季投產，已有部分通路商主動洽談並啟動驗廠程序，後續有望切入新客戶供應鏈，迎來轉單效應。

振大表示，主要客戶正符合消費者需求核心，加上今年來訂單動能明顯強勁，看好全年營運正向成長。

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