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威宏3月合併營收微增 訂單能見度高
專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布3月合併營收6.94億元，月增0.3%、年增0.5%，為連續二個月呈年、月雙增走勢；累計第1季合併營收達19.87億元、年增0.2%，創歷史同期新高。
威宏表示，第1季營收創同期新高，主要受惠於進入即將進入第2季傳統消費零售拉貨旺季，運動及輕奢精品品牌客戶備貨力道積極，兩大事業群在手訂單能見度高，今年整體營運可望維持成長態勢。
威宏今年初正式入列台灣證券交易所「臺灣璞玉指數」成分股，該成分股專注於篩選上市股票中獲利穩健、高配息，但市值較小或非熱門產業的「優質中小型股」，顯示市場對公司財務體質、經營效率及未來成長潛力表達高度肯定。
威宏近年積極擴張東南亞廠區產能布局，其中廣泰TWT柬埔寨廠已順利通過核心商務品牌商客戶驗廠認證，正式接單並進入量產出貨階段。
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