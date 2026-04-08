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欣巴巴3月營收年增飆升 獲利帶勁

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

建商欣巴巴（9906）昨（7）日公布3月營收為3.34億元，較去年同期大增，該公司今年南部個案包括台南的「欣府城-進士樓」建案、屏東的「幸福欣印象」建案將持續入帳，可進一步挹注營運表現。

欣巴巴去年營運受到政策干預、南部風災、市場環境影響，營運數字呈現暫時調整期。惟台南的「欣府城-進士樓」建案自去年12月開始入帳，已帶動第4季單季毛利率、營益率、純益率攀升，跨入今年第1季並持續發酵。

以3月營收來看，單月為3.34億元；累計今年第1季營收達8.16億元，年增超過九倍。欣巴巴昨日下跌0.05元，收於41.15元。

展望營運前景，法人認為，欣巴巴今年南部個案將持續入帳，可帶動獲利數字上揚；其中，台南「欣府城-進士樓」去年12月已交屋約30%，今年仍有約七成可交屋，預計於上半年度完銷入帳。

其次，屏東的「幸福欣印象」建案預計5月取得使用執照，該案已銷售約75%，預計今年下半年全案完銷並交屋完成入帳。

台南 建商 營收

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