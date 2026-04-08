八貫3月、第1季營收寫兩個新高

八貫（1342）昨（7）日公告3月營收3.7億元，年增31.7%、月增51.3%；首季累計營收9.1億元，年增17.7%。八貫指出，航太、國防產品線助攻下，首季接單、出貨動能持續升溫，3月、第1季營均寫單月、單季歷史新高。

八貫表示，3月營收續創高，主要原因為航太與救生產品中，逃生滑梯用布領域已奠定主力供應商地位，出貨動能顯著增強，帶動航太救生3月業績年月雙增雙位數成長表現，加上今年戶外新產品鋪貨，通路銷售優於預期，帶動品牌客戶持續追加訂單。

此外，全球醫療產品需求持續穩健，八貫憑藉高規格認證門檻與長期客戶合作關係，於多元產品布局持續發揮綜效，在整體訂單暢旺帶動下，使3月產能利用率顯著提升，帶動公司3月營收月增51.3%、年增31.7%，繳出亮眼成績。

八貫第1季營收9.17億元，也寫單季歷史新高。不僅優於去年第4季7.6億元，亦大幅超越去年同期7.8億元水準。

八貫指出，在各產品線中，軍工產品線表現尤為亮眼。該公司表示，全球地緣政治風險升溫，各國積極強化國防軍備，帶動軍工相關需求快速成長，軍工客戶持續追加訂單，大幅提升3月軍工業績月增達125％，使軍工產品成為四大產品線中值得關注的潛力業績高成長動能，且後續需求明確與穩定，整體訂單有望延續至今年底。

至於近期中東衝突，引發國際石化原料上漲，八貫表示，公司已提前備齊今年5月前生產所需料件，並已與客戶溝通後續價格調整機制，以適度反映成本變動。在接單動能支持下，目前產能已滿載至9月底，訂單能見度維持一定水準。

八貫指出，在全球供應鏈重組及國防與航太需求長期趨勢帶動下，航太與軍工產品線將持續扮演公司成長關鍵引擎，未來營運動能審慎樂觀。