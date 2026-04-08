聽新聞
0:00 / 0:00

八貫3月、第1季營收寫兩個新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
八貫董事長劉宗熹。八貫／提供
八貫董事長劉宗熹。八貫／提供

八貫（1342）昨（7）日公告3月營收3.7億元，年增31.7%、月增51.3%；首季累計營收9.1億元，年增17.7%。八貫指出，航太、國防產品線助攻下，首季接單、出貨動能持續升溫，3月、第1季營均寫單月、單季歷史新高。

八貫表示，3月營收續創高，主要原因為航太與救生產品中，逃生滑梯用布領域已奠定主力供應商地位，出貨動能顯著增強，帶動航太救生3月業績年月雙增雙位數成長表現，加上今年戶外新產品鋪貨，通路銷售優於預期，帶動品牌客戶持續追加訂單。

此外，全球醫療產品需求持續穩健，八貫憑藉高規格認證門檻與長期客戶合作關係，於多元產品布局持續發揮綜效，在整體訂單暢旺帶動下，使3月產能利用率顯著提升，帶動公司3月營收月增51.3%、年增31.7%，繳出亮眼成績。

八貫第1季營收9.17億元，也寫單季歷史新高。不僅優於去年第4季7.6億元，亦大幅超越去年同期7.8億元水準。

八貫指出，在各產品線中，軍工產品線表現尤為亮眼。該公司表示，全球地緣政治風險升溫，各國積極強化國防軍備，帶動軍工相關需求快速成長，軍工客戶持續追加訂單，大幅提升3月軍工業績月增達125％，使軍工產品成為四大產品線中值得關注的潛力業績高成長動能，且後續需求明確與穩定，整體訂單有望延續至今年底。

至於近期中東衝突，引發國際石化原料上漲，八貫表示，公司已提前備齊今年5月前生產所需料件，並已與客戶溝通後續價格調整機制，以適度反映成本變動。在接單動能支持下，目前產能已滿載至9月底，訂單能見度維持一定水準。

八貫指出，在全球供應鏈重組及國防與航太需求長期趨勢帶動下，航太與軍工產品線將持續扮演公司成長關鍵引擎，未來營運動能審慎樂觀。

航太 營收

延伸閱讀

威宏營收／第1季19.87億元創同期新高 兩大事業群訂單能見度高

jpp 營收／3月4.11億元、年增47.49% 創歷史新高

AI應用強勁 封測與測試介面廠首季營收衝高

jpp-KY創單月單季營收新高 看好AI伺服器機櫃拉貨

相關新聞

中石化將公布重大訊息 8日起暫停交易

臺灣證券交易所公告，中石化（1314）上市普通股因有重大訊息將公布，8日起暫停交易。

豐興鋼筋價 連六周上漲

鋼價穩定墊高，豐興（2015）鋼筋昨（7）日開盤，廢鋼與鋼筋每公噸漲200元，連續第六周上漲，國內建築用鋼市場漲勢依舊，短、中期榮面有望延續。

油價漲不停航空運價飆高下 中菲行、捷迅業績報喜

美伊衝突擴大，油價漲不停，航空運價飆高下，兩大航空物流業者中菲行、捷迅3月營收較2月跳增約三成，業內認為，這將成為華航、長榮航即將要公布的3月營收的先行指標，預期航空貨運表現可期，4月會更好。

八貫3月、第1季營收寫兩個新高

八貫（1342）昨（7）日公告3月營收3.7億元，年增31.7%、月增51.3%；首季累計營收9.1億元，年增17.7%。八貫指出，航太、國防產品線助攻下，首季接單、出貨動能持續升溫，3月、第1季營均寫單月、單季歷史新高。

欣巴巴3月營收年增飆升 獲利帶勁

建商欣巴巴（9906）昨（7）日公布3月營收為3.34億元，較去年同期大增，該公司今年南部個案包括台南的「欣府城-進士樓」建案、屏東的「幸福欣印象」建案將持續入帳，可進一步挹注營運表現。

威宏3月合併營收微增 訂單能見度高

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布3月合併營收6.94億元，月增0.3%、年增0.5%，為連續二個月呈年、月雙增走勢；累計第1季合併營收達19.87億元、年增0.2%，創歷史同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。