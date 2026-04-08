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慧洋Q1每股盈餘1.61元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

慧洋-KY（2637）昨（7）日公告第1季營收及獲利自結數，第1季營收為43.38億元，年增率24%，營業利益11.97億元，單季稅前盈餘12億元，去年同期是虧損，今年第1季出現盈餘，每股稅前盈餘1.61元。

慧洋-KY對於2026年市場展望仍維持審慎樂觀態度，即便國際政治與軍事行動局勢多變，整體市況仍優於2025年美國關稅所引發全球貿易的高度不確定性，市場對大宗穀物、原物料需求仍暢旺，慧洋將持續關注國際政治局勢發展以及全球貿易情況並審慎因應。

3月營收為17.24億元，年增率34.9%；單月自結營業利益為6.46億元，營業利益率高達37%，稅前盈餘9.04億元，自結每股稅前盈餘為1.21元。

慧洋-KY表示，散裝市況2025下半年開始回穩，並陸續迎接北、南美穀物收成旺季，惟2月底美國對伊朗軍事衝突升溫，使荷莫茲海峽航運通行受阻，造成包含船舶燃油在內的國際原油與能源價格攀升，相關區域的戰爭險附加保費亦大幅上漲，貨物運輸因此進入觀望狀態，慧洋營運模式以出租船舶為主，燃油成本及保費皆由租家負擔，慧洋將持續關注國際情勢動向，確保營運。

慧洋-KY並於3月中旬公告交付新船訊息，由常石造船打造之輕便型（40,000噸）NOx第三期環保節能船，並已訂長期穩定租約，毛利率約五成。

營收 慧洋 美國

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