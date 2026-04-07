快訊

有望成為今年指標土地交易案！輝達北士科「備案土地」求售 總價估約176億元

不怕被打回石器時代？川普炸電廠期限逼近 伊朗總統：1400萬人願捐軀

運將跑車先背債？台中計程車牌照竟要35萬 交通部出手修法遏歪風

聽新聞
0:00 / 0:00

聯嘉投控營收／3月6.79億元、第1季18.5億元 齊創歷史新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
聯嘉公司。記者籃珮禎／攝影
聯嘉公司。記者籃珮禎／攝影

聯嘉（3717）7日公布3月營收6.79億元，月增12.04%，刷新單月歷史新高。公司表示，業績成長主要受惠全球汽車供應鏈補庫存需求強勁，加上旗下AI智慧宅創新應用展現顯著動能，帶動營運衝上高峰。

聯嘉2026年第1季展現強勁成長韌性，單月營收已連續3個月創下歷史新高，帶動首季營收衝上18.5億元，同步改寫單季歷史新高紀錄，顯示集團在全球市場布局已進入收穫期。

核心業務方面，聯嘉汽車LED創新光源模組受惠多款國際車系銷售放量。公司表示，隨著全球電動車與高階燃油車對LED車燈模組需求持續升級，憑藉其技術優勢與穩定交付能力，目前訂單能見度已延伸至下半年。

至於創新事業，聯嘉指出，目前積極轉型並拓展多角化產品線，AI智慧宅解決方案3月出貨量超過6,000萬元。該業務主打結合智慧感測與節能技術的系統化產品，已成為繼車用市場後的第2個成長引擎。

聯嘉表示，第1季營收表現證明公司在車用與智慧城市應用領域的競爭優勢，未來將持續投資研發，強化AI技術與車用照明的整合，為投資人及各方利害關係人創造長期穩定的永續價值。

聯嘉自2025年轉型投控後，營運重心擴及AI智慧宅、環保智慧城市照明及360度LED沉浸式餐廳等多元業務。公司規劃透過技術升級與產能規模化，力求在既有的全球汽車供應鏈基礎上，進一步推升跨領域的市場占有率。

營收 聯嘉

延伸閱讀

十銓3月營收為49.16億元 改寫單月並創單季營收新高

jpp 營收／3月4.11億元、年增47.49% 創歷史新高

聯寶3月營收4411萬元 月增57.19％

聯嘉投控3月營收創高 LED模組與AI智慧宅助攻

相關新聞

中石化將公布重大訊息 8日起暫停交易

臺灣證券交易所公告，中石化（1314）上市普通股因有重大訊息將公布，8日起暫停交易。

聯嘉投控營收／3月6.79億元、第1季18.5億元 齊創歷史新高

聯嘉（3717）7日公布3月營收6.79億元，月增12.04%，刷新單月歷史新高。公司表示，業績成長主要受惠全球汽車供應鏈補庫存需求強勁，加上旗下AI智慧宅創新應用展現顯著動能，帶動營運衝上高峰。

威宏營收／第1季19.87億元創同期新高 兩大事業群訂單能見度高

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布3月合併營收6.94億元，月增3.02%、年增0.46%，為連續兩個月呈年、月雙增走勢；累計第1季合併營收達19.87億元、年增0.21%，創歷史同期新高。

大山營收／3月6.9億元創同期新高 年增9.4%

大山（1615）7日公告，3月營收6.9億元，年增9.41%，單月創同期新高；第1季營收13.17億元，年減13%。

森崴能源打入全額交割 股價吞第二根跌停

森崴能源（6806）4月1日公告，因會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的報告，因此7日起變更交易方法，打入全額交割，7日股價再度跌停，收31.3元。

鮮活果汁營收／第1季11.4億元 年增55%

鮮活果汁-KY（1256）今日公告2026年3月合併營收為新台幣3.56億元，較去年同期成長57.15％；累計第1季合併營收為11.41億元，年增率55.13％，創第1季歷史同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。