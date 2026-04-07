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聯嘉投控營收／3月6.79億元、第1季18.5億元 齊創歷史新高
聯嘉（3717）7日公布3月營收6.79億元，月增12.04%，刷新單月歷史新高。公司表示，業績成長主要受惠全球汽車供應鏈補庫存需求強勁，加上旗下AI智慧宅創新應用展現顯著動能，帶動營運衝上高峰。
聯嘉2026年第1季展現強勁成長韌性，單月營收已連續3個月創下歷史新高，帶動首季營收衝上18.5億元，同步改寫單季歷史新高紀錄，顯示集團在全球市場布局已進入收穫期。
核心業務方面，聯嘉汽車LED創新光源模組受惠多款國際車系銷售放量。公司表示，隨著全球電動車與高階燃油車對LED車燈模組需求持續升級，憑藉其技術優勢與穩定交付能力，目前訂單能見度已延伸至下半年。
至於創新事業，聯嘉指出，目前積極轉型並拓展多角化產品線，AI智慧宅解決方案3月出貨量超過6,000萬元。該業務主打結合智慧感測與節能技術的系統化產品，已成為繼車用市場後的第2個成長引擎。
聯嘉表示，第1季營收表現證明公司在車用與智慧城市應用領域的競爭優勢，未來將持續投資研發，強化AI技術與車用照明的整合，為投資人及各方利害關係人創造長期穩定的永續價值。
聯嘉自2025年轉型投控後，營運重心擴及AI智慧宅、環保智慧城市照明及360度LED沉浸式餐廳等多元業務。公司規劃透過技術升級與產能規模化，力求在既有的全球汽車供應鏈基礎上，進一步推升跨領域的市場占有率。
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