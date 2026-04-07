威宏營收／第1季19.87億元創同期新高 兩大事業群訂單能見度高

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布3月合併營收6.94億元，月增3.02%、年增0.46%，為連續兩個月呈年、月雙增走勢；累計第1季合併營收達19.87億元、年增0.21%，創歷史同期新高。

威宏表示，第1季營收創同期新高，主要受惠於進入即將進入第2季傳統消費零售拉貨旺季，運動及輕奢精品品牌客戶備貨力道積極，兩大事業群在手訂單能見度高，今年整體營運可望維持成長態勢。

威宏今年初正式入列台灣證券交易所「臺灣璞玉指數」成分股，該成分股專注於篩選上市股票中獲利穩健、高配息，但市值較小或非熱門產業的「優質中小型股」，顯示市場對公司財務體質、經營效率及未來成長潛力表達高度肯定。

威宏近年積極擴張東南亞廠區產能布局，其中廣泰TWT柬埔寨廠已順利通過核心商務品牌商客戶驗廠認證，正式接單並進入量產出貨階段。

由於柬埔寨具備一定人力成本優勢，威宏透過積極招募因泰柬邊境衝突流失的柬籍熟手，學習曲線快速拉升，樂觀後續生產效率將明顯提升，為集團注入新成長動能。

而近期中東地緣衝突引發原油價格大幅飆漲，導致關鍵原物料供貨不確定性增加，威宏已提前完成核心物料備貨動作，並與供應商保持緊密溝通，確保各廠區庫存與生產無虞。

威宏表示，將密切觀察國際局勢發展，審慎因應成本波動制定靈活策略，展現高度營運韌性，目前集團旗下大部分廠區訂單能見度直達第2季末，整體產能稼動率維持高檔表現。

展望後市，儘管地緣政治局勢不穩，使短期內終端消費景氣較為謹慎，但威宏看好即將到來的美加墨世足賽及暑假跨國旅遊熱潮，預期汰舊換新需求依然熱絡，推動精品與商務行李箱在免稅店的鋪貨動能持續強勁。

威宏強調，後續待威保柬埔寨廠生產效率進一步提升，可望使2026年表現更加穩固走揚。而公司也將與各核心品牌客戶保持緊密合作，強化整體接單競爭力與集團經營韌性，為股東創造長期穩定投資價值。