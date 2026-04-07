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大量營收／3月7.73億元創新高 月增35.4%、年增146%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

大量（3167）7日公告2026年3月合併營收7.73億元，月增35.4%，年增146.8%，創單月歷史新高。今年首季合併營收19.46億元，季增25.7%，年增130.8%，亦創史上單季新高紀錄。

在業績加持下，大量7日股價衝上漲停，上漲44.5元，成交量6,964張，收490元。

大量2025年合併營收50.78億元，年增95.35%。毛利率39.17%，年增10.28個百分點。稅後純益7.16億元，年大增475.7%；每股稅後純益8.13元。交出營收、毛利率、稅後純益及EPS均創史上新高的漂亮成績單。

大量董事會決議擬配發4元現金股利，配息率為49.2%。受惠於鑽孔機台出貨旺。

受惠於AI伺服器需求成長，大量的高階背鑽機設備呈現跳躍式成長。大量日前於法說會中揭露，今年接單強，全年業績看升。

營收 成交量

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