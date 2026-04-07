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jpp 營收／3月4.11億元、年增47.49% 創歷史新高
經寶精密控股（jpp-KY）（5284）公告2026年3月合併營收達4.11億元，較上個月營收4.07億元小幅成長1%，較去年同期2.79億元，大幅成長47.49%，不僅創下單月歷史新高，亦同步改寫歷年同期新高紀錄。累計第1季營收達11.79億元，季增4.2%，年增高達45.62%，3月份延續了2月營收突破4億元大關的強勁氣勢，在公司傳統淡季中逆勢走強，主要受惠於航太復甦以及兩大關鍵客戶的深度合作。
在美系A客戶端，由於其AI伺服器機櫃全球市占率領先，經寶作為核心供應商，訂單能見度已直達下半年。而在泰國當地，指標性電源與伺服器大廠D客戶的擴廠計畫正如火如荼地展開，經寶與其廠區相鄰，透過即時供貨模式，大幅提升供應效率與客戶黏著度，持續擴大在高階伺服器與能源系統的合作範圍，成為推升第1季營收創高、淡季不淡的關鍵引擎。
除了伺服器與能源業務，經寶在航太領域亦有新的進展。法國子公司ADE營運回穩並受惠於歐洲軍工訂單需求挹注，Airbus於本月赴泰國經寶執行新產品製程認證。隨著航太訂單回穩，經寶2026年營運有望在AI算力、能源系統及航太軍工三大領域上同步推升。
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