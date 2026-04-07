慧洋自結第1季每股稅前盈餘1.61元 由虧轉盈

慧洋-KY（2637）7日公告第1季營收及獲利自結數，第1季營收為43.38億元，年增率24%；營業利益11.97億元；稅前盈餘12.01億元，去年同期則是虧損，今年第1季轉虧為盈，每股稅前盈餘為1.61元。

慧洋對於2026市場展望仍維持審慎樂觀態度，即便國際政治與軍事行動局勢多變，整體市況仍優於2025美國關稅所引發全球貿易的高度不確定性，市場對大宗穀物、原物料需求仍暢旺，慧洋將持續關注國際政治局勢發展以及全球貿易情況並審慎因應。

3月營收為17.24億元，年增率34.9%；累計第1季營收為43.38億元，年增24%。並同步公告自結獲利，營業利益為6.46億元，營業利益率高達37%；稅前盈餘9.04億元，自結每股稅前盈餘為1.21元。

雖散裝運價指數因中東局勢不穩而回檔修正，整體表現仍優於2025年第1季，累計2026年第1季營業利益11.97億元，稅前盈餘12.01億元，去年同期則是虧損，自結每股稅前盈餘為1.61元。

慧洋進一步表示，散裝市況自2025下半年起開始回穩，並陸續迎接北、南美穀物收成旺季，惟2月底美國對伊朗軍事衝突升溫，使荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運通行受阻，造成包含船舶燃油在內的國際原油與能源價格攀升，相關區域的戰爭險附加保費亦大幅上漲，貨物運輸因此進入觀望狀態，然慧洋營運模式以出租船舶為主，而航行所需燃油成本及保費皆由租家負擔，慧洋將持續關注國際情勢動向，以確保營運穩定。

此外，慧洋並於3月中旬公告交付新船訊息，由常石造船打造之輕便型（40,000噸）NOx第三期環保節能船，並已簽訂長期穩定租約，毛利率約五成；同時慧洋亦於3月處分一艘舊船，認列處分利益約450萬美元。慧洋將持續維持船隊汰舊換新政策，在近期船舶燃油價格波動劇烈局勢下，使公司更具市場競爭優勢。