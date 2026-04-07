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大山營收／3月6.9億元創同期新高 年增9.4%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

大山（1615）7日公告，3月營收6.9億元，年增9.41%，單月創同期新高；第1季營收13.17億元，年減13%。

大山表示，持續受惠台電強韌電網計畫，在穩定出貨下，挹注3月營收。

大山表示，目前在手訂單維持50～60億元，接單狀況良好，加上AI科技發展、公共建設及都更量能大等皆推升用線需求，對未來樂觀看待。

除了線纜本業外，大山亦積極拓展營建事業，目前手握台中高鐵特區持有近兩千坪土地，大山表示，持續評估其他地區土地標的，子公司昕邑建設視時機審慎規劃。業外投資則以穩健型金融股為主，呼應公司穩定成長與永續經營理念。

此外，大山近期已於台中市政中心精華地段購入店面，繼幾年前設立桃園營業所就近服務北部客戶後，今年亦將於台中成立辦公室，持續優化客戶結構、強化營收多元性，並在此同時持續爭取台電高壓訂單。

展望未來，大山表示，公司近年持續投入廠內設備更新，朝自動化、省力化方向推進。未來除延續設備升級外，也將同步加強對外行銷推廣，期望讓更多客戶看見大山的產品與服務能力，為長期穩健發展奠定基礎，而面對全球用電需求增加及地緣政治變化所帶動的銅價波動，公司持續秉持穩健保守、戰戰兢兢的經營態度，審慎因應市場變化。

台電 營收

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