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jpp-KY創單月單季營收新高 看好AI伺服器機櫃拉貨

中央社／ 台北7日電

機構件供應商經寶精密控股jpp-KY今天公布3月自結合併營收新台幣4.11億元，月增1%、年增47.49%，創單月新高；累計第1季營收11.79億元，季增4.2%，年增45.62%，續創單季新高。

展望今年營運，jpp-KY指出，航太訂單回穩，今年整體有機會受惠AI算力、能源系統及航太軍工3大項目，同步成長。

jpp-KY指出，3月美系客戶機櫃拉貨強勁；此外，泰國電源與伺服器大廠客戶新合作項目加入挹注表現；航太項目出貨復甦。

展望未來營運，jpp-KY指出，人工智慧（AI）伺服器機櫃訂單能見度看到今年下半年，持續受惠美系客戶機櫃拉貨力道，與泰國客戶繼續擴大高階伺服器與能源系統的合作項目。

jpp-KY指出，近年來積極布局高階AI伺服器產品線，涵蓋機櫃（Server Rack）、伺服器機殼（ServerCase）、電源供應器機構件（Power Case）及水冷分歧管與CDU冷卻模組等。

jpp-KY預期，AI伺服器產業將維持高成長趨勢，資料中心、雲端及企業伺服器升級需求，將延續至次世代AI運算平台。jpp-KY持續強化水冷結構件與精密機構件產能，優化自動化生產與製程良率，支撐客戶長期擴產計畫。

在航太領域方面，jpp-KY表示，法國子公司ADE營運回穩，受惠歐洲軍工訂單需求，空中巴士（Airbus）將在4月前往jpp-KY執行新產品製程認證。

根據資料，jpp-KY在泰國工廠具備Nadcap航太製程認證，生產範圍涵蓋飛機駕駛艙航電機構件、座椅與艙內內裝機構件、零組件、機殼結構件；jpp-KY旗下位於歐洲的4家航太子公司（ADB、LUTEC、SPEM、Segnere）負責精密金屬加工與複合材料件製造。

泰國 航太 營收

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