jpp-KY創單月單季營收新高 看好AI伺服器機櫃拉貨

台股在清明節連假後首日大漲，矽光子占據盤面熱點，由高價千金股領軍，聯亞（3081）衝上漲停2,005元天價，波若威（3163）更是正式躋身千金股行列，衝上漲停1,045元，寫歷史新高，全新（2455）、訊芯-KY（6451）、上詮（3363）、統新（6426）、環宇-KY（4991）等也同歩亮燈漲停，另外，汎銓（6830）盤中也創新高。

2026-04-07 12:48