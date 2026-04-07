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正瀚營收／3月3.77億元、年增2.46％ 創歷史新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

農業生技大廠正瀚-創（6534）7日公告3月合併營收3.77億元，年增2.46％，創單月歷史新高；前三月累計營收8.69億元，年增1.86％，也創歷年單季新高。

正瀚表示，在傳統旺季效應之下，3月及第1季營收同步創下新高，市場需求穩定成長，公司對第2季營運展望正向樂觀。

至於近期中東局勢造成能源價格大漲，推升肥料及運輸成本，可能引發國際農產品價格上漲的連動效應。正瀚指出，在此情況下，農民對於提升利用效率及單位產出之農業資材需求增加。正瀚的產品具提升作物產量與品質之效益，預期可成為精準農業解方的最佳選擇，進一步提升正瀚的市場滲透率與產品需求。

在庫存部分，正瀚指出，該公司已多採提前備貨策略，於前一年度即完成主要原料之庫存配置，現階段庫存水位尚屬充足，短期供應能力無虞，成本亦未受顯著影響。惟整體營運仍將視中東衝突規模、持續時間及市場調整情形而定。

為激勵員工士氣並留住公司所需優秀關鍵人才，正瀚董事會決議實施庫藏股買回並轉讓予員工，自115年4月1日起至115年5月31日止，預計買回張數2,000張，買回價格區間為每股80元至115元之間，總金額上限12.05億元，預定買回股份占公司已發行股份總數為1.95％，庫藏股政策目前正在執行中。

中東 營收

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