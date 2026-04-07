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聯嘉投控3月營收創高 LED模組與AI智慧宅助攻
車用LED廠聯嘉投控今天公布3月自結合併營收新台幣6.8億元，創單月新高，月增12%，累計第1季自結營收18.51億元。聯嘉投控表示，業績連3個月創高，累計第1季營收較2025年同期成長超過30%。
聯嘉投控指出，3月營收受惠全球汽車供應鏈補庫存需求強勁，以及旗下AI智慧宅創新應用，推動成長動能。
在汽車LED創新光源模組產品，聯嘉投控表示，受惠多款國際汽車銷售量增加，3月汽車零組件出貨額也創新高。
展望未來營運，聯嘉投控指出，全球電動車與高階燃油車對LED車燈模組需求持續升級，聯嘉投控訂單能見度已延長至下半年。
在AI智慧宅，聯嘉投控表示，相關解決方案3月出貨量超過6000萬元，主要提供結合智慧感測與節能技術的系統化產品，已成為投控在車用市場後的第2個成長事業。
展望今年營運，聯嘉投控先前評估，今年業績可持續成長，下半年有機會比上半年佳。法人預期，聯嘉投控今年業績可成長雙位數百分比，毛利率表現優於2025年。
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