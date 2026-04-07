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森崴能源打入全額交割 股價吞第二根跌停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

森崴能源（6806）4月1日公告，因會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的報告，因此7日起變更交易方法，打入全額交割，7日股價再度跌停，收31.3元。

森崴能源3月30日公布2025年財報，全年營收260.64億元，但因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期計畫」產生追加款，調解尚未裁定，基於會計處理準則認列預期可能增加成本，毛利大虧172.32億元，歸屬於母公司業主淨損159.41億元，每股虧損60元。

森崴預計今年6月22日召開股東常會並改選董事。公司將辦理私募普通股案，將私募不超過93,750張。目前森崴累積虧損已達實收資本額二分之一。

森崴指出，富崴能源109年6月承攬台電離岸二期統包工程及五年維運合約，並自組寶崴海事本土船隊及海工團隊，惟開工以來接連遭遇COVID、烏俄戰爭、全球海事資源短缺、通膨、升息、國際設備價格暴漲，致使工程成本飆升。

富崴能源說明，114年間多次向台電函請考量離岸風電成本上漲之現實情況，申請因上述不可抗力因素而產生的「追加工程款項」，並將追加款申請訴諸行政院公共工程委員會，經多次調解會議，目前工程會就第三方鑑定機關意見現正討論中，待雙方達成共識後再進行建議。

森崴7日股價因打入全額交割，再度摔至跌停，收31.3元。

台電 離岸風電

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