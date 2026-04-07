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鮮活果汁營收／第1季11.4億元 年增55%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）今日公告2026年3月合併營收為新台幣3.56億元，較去年同期成長57.15％；累計第1季合併營收為11.41億元，年增率55.13％，創第1季歷史同期新高。

展望後市，鮮活-ky將持續深化與核心客戶的夥伴關係，優化供應鏈服務品質，並以規模化生產支撐市場需求，同時透過產品創新與區域化布局，協助客戶強化市場競爭力，在互利共贏的基礎上，推動營運穩健發展。

鮮活-ky 表示，近來積極布局多元銷售管道、優化產品銷售結構，今年農曆春節前後新茶飲市場消費動能強勁，大型會員超市通路銷量增加，帶動出貨規模放大，加上規模茶飲系統年度新品推出，於3月啟動原料採購與出貨，助力3月業績年成長，帶動3月合併營收為3.56億元，較去年同期成長57.15％，累計第1季合併營收為11.41億元，年增率55.13％。

中國大陸新茶飲產業競爭已從單一產品延伸至供應鏈的整體實力，規模化採購與高效倉配體系成為關鍵競爭門檻。鮮活透過強化成本控管與產品差異化，同時提高冷鏈覆蓋率與配送效率提升，能有效確保原料品質並降低運營成本。

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