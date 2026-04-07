PCB族群大吃AI紅利 這檔設備股短短兩個月股價翻倍

隨著AI 的發展，高密度多層板、高頻高速板材的需求持續增加，也提高對背鑽、鑽孔深度、精度要求，高階PCB設備與半導體檢測設備製造商大量（3167）也同步吃紅利，股價再創歷史新高，衝上490元，統計兩個月內股價大漲135%。

輝達在GTC大會展示多種新產品，加大對PCB需求，比如：Groq 3 LPU的單機櫃托盤數量（可等效為PCB數量）顯著提升；Rubin Ultra架構中正交背板方案；Vera CPU獨立機櫃，STX存儲機櫃等，這些新品都為PCB帶來增量的空間。

大量為專業半導體產品檢測設備、PCB設備及CNC彫銑機械製造商，提供晶片/圓檢查、PCB成型、PCB鑽孔、薄板切割、玻璃面板加工及等專用機械。PCB設備貢獻約九成營收，出貨比重50%為一般鑽孔機、45%為高階鑽孔機，5%邊緣塗布機。

大量指出，國內具有製造高精度、高效率的鑽孔機與成型機業者不多，加上建立客戶信賴與長期合作不易，產業進入障礙高。

法人表示，大量AI伺服器、交換器等高階PCB應用產品需求強勁，帶動PCB高階背鑽設備需求，使大量1月營收創歷史新高，達6.02億元。大量2月營收也表現不俗，達5.71億元，為歷史次高，年增123%。

大量今股價拉出第三根漲停，衝上490元歷史新高。