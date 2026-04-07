波若威漲停躋身千金股、聯亞飆2,005元天價 這幾檔矽光子同步亮燈

台股在清明節連假後首日大漲，矽光子占據盤面熱點，由高價千金股領軍，聯亞（3081）衝上漲停2,005元天價，波若威（3163）更是正式躋身千金股行列，衝上漲停1,045元，寫歷史新高，全新（2455）、訊芯-KY（6451）、上詮（3363）、統新（6426）、環宇-KY（4991）等也同歩亮燈漲停，另外，汎銓（6830）盤中也創新高。

聯亞3月營收3.43億元，連續三個月創新高，月增18.3%，年增89%，主要受惠數據中心產品出貨量成長；首季營收9.04億元，季增40.8%，年增98.98%；在矽光產品出貨動能續強之下，聯亞看好將是第2季營收成長動能，另外，下游代工廠產能持續擴大，順勢帶動矽光產品未來數季穩定增加，手中基板庫存足以應付到今年8月之後。

聯亞預估，今年將新增一家美國雲端服務供應商（CSP）客戶並開始出貨，模組客戶則新增三至四家，今年矽光產品預計會有五個規格新品量產；今年資本支出新增7億元，主要用於採購前段MOCVD設備，內部估計將可提升前段產能25%至30%，最快2027年第2季貢獻營收。

美系外資看好AI資料中心帶動矽光子需求快速升溫，聯亞營運動能持續轉強，維持買進評等，將目標價上調至2,081元。

波若威去年營收22.26億元，年增14.65%，成長動能主要來自AI數據中心伺服器應用，預期今年AI資料中心營收占比將超過5成，以光纖套件、光纖配線盒及光纖跳接線三大產品線為主，預估下半年開始量產，明年將迎來營運成長爆發期。

波若威7日以983元開高後走高，衝上漲停1,045元，寫歷史新高，躋身千金股行列；聯亞以1,935元開高後衝上漲停2,005元，突破2,000元關卡，再創歷史新高，領軍矽光子股包括全新、訊芯-KY、上詮、統新、環宇-KY等盤中亮燈漲停。

汎銓則是衝上600元關卡，一度衝達620元，逼近漲停621元，寫歷史新高，盤中漲幅逾7%；光聖（6442）、華星光（4979）、聯鈞（3450）、穎崴（6515）、精測（6510）、鴻勁（7769）等股也是上漲表現。