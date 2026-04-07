快訊

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

曾敬驊爆戀愛ing！秘戀超正美妝網紅「互相追蹤」 疑似已見過岳母

聽新聞
0:00 / 0:00

波若威漲停躋身千金股、聯亞飆2,005元天價 這幾檔矽光子同步亮燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股在清明節連假後首日大漲，矽光子占據盤面熱點，由高價千金股領軍，聯亞（3081）衝上漲停2,005元天價，波若威（3163）更是正式躋身千金股行列，衝上漲停1,045元，寫歷史新高，全新（2455）、訊芯-KY（6451）、上詮（3363）、統新（6426）、環宇-KY（4991）等也同歩亮燈漲停，另外，汎銓（6830）盤中也創新高。

聯亞3月營收3.43億元，連續三個月創新高，月增18.3%，年增89%，主要受惠數據中心產品出貨量成長；首季營收9.04億元，季增40.8%，年增98.98%；在矽光產品出貨動能續強之下，聯亞看好將是第2季營收成長動能，另外，下游代工廠產能持續擴大，順勢帶動矽光產品未來數季穩定增加，手中基板庫存足以應付到今年8月之後。

聯亞預估，今年將新增一家美國雲端服務供應商（CSP）客戶並開始出貨，模組客戶則新增三至四家，今年矽光產品預計會有五個規格新品量產；今年資本支出新增7億元，主要用於採購前段MOCVD設備，內部估計將可提升前段產能25%至30%，最快2027年第2季貢獻營收。

美系外資看好AI資料中心帶動矽光子需求快速升溫，聯亞營運動能持續轉強，維持買進評等，將目標價上調至2,081元。

波若威去年營收22.26億元，年增14.65%，成長動能主要來自AI數據中心伺服器應用，預期今年AI資料中心營收占比將超過5成，以光纖套件、光纖配線盒及光纖跳接線三大產品線為主，預估下半年開始量產，明年將迎來營運成長爆發期。

波若威7日以983元開高後走高，衝上漲停1,045元，寫歷史新高，躋身千金股行列；聯亞以1,935元開高後衝上漲停2,005元，突破2,000元關卡，再創歷史新高，領軍矽光子股包括全新、訊芯-KY、上詮、統新、環宇-KY等盤中亮燈漲停。

汎銓則是衝上600元關卡，一度衝達620元，逼近漲停621元，寫歷史新高，盤中漲幅逾7%；光聖（6442）、華星光（4979）、聯鈞（3450）、穎崴（6515）、精測（6510）、鴻勁（7769）等股也是上漲表現。

營收 矽光子 波若威

延伸閱讀

景碩業績發表會倒數 PCB 載板 CCL 股價活跳跳

辛耘今年業績展望佳 盤中股價攻上漲停

南電營收寫36個月高！ABF 載板三雄噴發 欣興長約護航、毛利高峰將至

誰說 DDR4沒人要？大和重申南亞科「買進」、目標價上調19%

相關新聞

PCB族群大吃AI紅利 這檔設備股短短兩個月股價翻倍

隨著AI 的發展，高密度多層板、高頻高速板材的需求持續增加，也提高對背鑽、鑽孔深度、精度要求，高階PCB設備與半導體檢測設備製造商大量（3167）也同步吃紅利，股價再創歷史新高，衝上490元，統計兩個月內股價大漲135%。

波若威漲停躋身千金股、聯亞飆2,005元天價 這幾檔矽光子同步亮燈

台股在清明節連假後首日大漲，矽光子占據盤面熱點，由高價千金股領軍，聯亞（3081）衝上漲停2,005元天價，波若威（3163）更是正式躋身千金股行列，衝上漲停1,045元，寫歷史新高，全新（2455）、訊芯-KY（6451）、上詮（3363）、統新（6426）、環宇-KY（4991）等也同歩亮燈漲停，另外，汎銓（6830）盤中也創新高。

中菲行3月營收月增28%、油價將推升空運價格走揚

中菲行（5609）公布，2026年3月自結營收26.4億萬元，年增3.4%、月增28.4%。在客戶出貨需求帶動下，空運貨運量較去年同期成長近兩成、月增達四成；看好供應鏈重組帶動多元運輸需求，在運力趨緊與成本上升背景下，市場已觀察到航空公司及部分物流服務業者陸續調整附加費結構，空運價格呈現上行支撐力道。

台塑化減產利空出盡？台塑四寶股價重新動起來

美、以對伊朗發動攻擊至今已逾一個月，加上波斯灣能源運輸動脈荷莫茲海峽遭封鎖，石化供應鏈遭動嚴重衝擊，油價、塑化原料大漲，但台塑集團相較台達化（1309）、台聚（1304）等，漲勢較為溫吞，因台塑（1301）上游台塑化（6505）三座輕裂廠有兩座暫停運轉，帶動台塑等下游被迫減產，漲價利多未能反應，不過7日台塑四寶股價都上漲，其中台塑化盤中上漲逾4%。

昇達科、啟碁及00910股價升空 低軌衛星概念股耀眼

SpaceX傳出已向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交首次公開募股（IPO）申請，接下來IPO巡迴說明會（Road show)）持續吸引市場目光。台股的相關低軌衛星概念股昇達科（3491）、啟碁（6285）、華通（2313）、穩懋（3105）及聯茂（6213）今日強勢表現耀眼；台股ETF的第一金太空衛星（00910）股價也續創新高。

亞德客前景佳 高盛喊買 重申目標價1,240元

高盛證券釋出報告指出，亞德客-KY（1590）產品品質持續改善，未來不僅有望維持數量的領先，且品質上也可能搶占領導地位，重申1,240元目標價與「買進」評等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。