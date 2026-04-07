中菲行3月營收月增28%、油價將推升空運價格走揚

中菲行（5609）公布，2026年3月自結營收26.4億萬元，年增3.4%、月增28.4%。在客戶出貨需求帶動下，空運貨運量較去年同期成長近兩成、月增達四成；看好供應鏈重組帶動多元運輸需求，在運力趨緊與成本上升背景下，市場已觀察到航空公司及部分物流服務業者陸續調整附加費結構，空運價格呈現上行支撐力道。

累計2026年第1季，集團空運貨運量年增約兩成、海運貨運量年增近一成，合併營收70.5億元，年增0.9%，展現穩健營運韌性。

近期中東地緣政治緊張升溫，推升波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險，為全球物流體系增添不確定性。根據市場觀察及產業數據顯示，受荷姆茲海峽通行受限及潛在封鎖風險影響，亞洲主要海運樞紐港口壅塞情況已有升溫跡象，包括印度、斯里蘭卡、新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓等地，均受到不同程度影響。

隨著能源價格走高與航空燃油成本上揚，航空公司陸續調整燃油附加費與航班配置，帶動整體物流成本上升。市場亦關注部分貨量改採海運或海空聯運的可能性，整體運輸交期與成本波動風險同步增加，此一變化亦反映供應鏈重組趨勢下，多元運輸模式需求持續提升。

此外，美國最新公布之 Section 232 關稅行政命令已於 4 月 6 日正式生效，對鋼、鋁及銅相關產品的課稅方式進行重大調整，改為以整體產品報關價值作為課稅基礎，顯著提高部分產品的實際關稅負擔。同時，新制引入不同 Annex 分類架構與過渡性稅率設計，使關稅適用條件更加複雜。

在此政策變動下，中菲行建議貨主應即時檢視其產品關稅適用情況與供應鏈配置。由於關稅改為以整體產品價值計算，企業需重新評估產品分類、原產地及金屬含量結構，並檢視是否適用不同稅率分類或相關豁免條件。特別是針對複合材料或高附加價值產品，其關稅成本結構可能出現明顯變化。

同時，企業亦應關注新制下的優化機會，包括是否符合金屬含量門檻、適用較低稅率分類，或具備申請製造退稅（drawback）的條件。隨著關稅適用邏輯轉趨複雜，市場正從單純合規要求，轉向更具策略性的關稅與供應鏈管理。在此情勢下，中菲行進一步強化其貿易合規與供應鏈解決方案能力，協助客戶因應關稅與市場變動帶來的挑戰。透過專業團隊結合貿易合規分析與供應鏈設計能力，中菲行可協助客戶進行產品分類檢視、關稅適用評估，以及供應鏈配置優化，降低潛在關稅成本與營運風險。

同時，中菲行亦運用其全球營運網絡與數位化系統，協助客戶即時掌握運力變化與成本波動，並提供多元運輸方案建議，包括空運、海運及海空聯運等靈活組合，提升供應鏈調整速度與應變能力。

在航空市場方面，中東局勢推升燃油成本，航空公司持續調整燃油附加費與航班配置，帶動整體物流成本上升。隨著運力彈性收緊，空運價格亦逐步獲得支撐。中菲行全球業務與行銷副總裁 Kathy Liu 表示，在運力趨緊與成本上升背景下，市場已觀察到航空公司及部分物流服務業者陸續調整附加費結構，空運價格呈現上行支撐力道。

海運方面，波斯灣局勢已對市場產生實質影響，包括船期延誤、燃油附加費上升及港口壅塞加劇，並對整體航線穩定性帶來壓力。前往中東地區的貨運安排亦趨審慎，部分特殊貨種，包括溫控貨與危險品，操作要求與審核標準有所提高。中菲行全球海運行銷總監 Ted Chen 指出，燃油成本上升正逐步擴散至整體供應鏈，並透過各類附加費反映於市場，除海運外，亦波及鐵路與公路運輸，推升整體物流成本。

在高度不確定的市場環境下，企業供應鏈管理正由被動因應轉向更具前瞻性的策略調整。中菲行憑藉其橫跨亞洲與全球的營運網絡、對貿易合規與市場變化的即時掌握，以及多元運輸與數位化能力的整合，持續協助客戶在變動環境中維持供應鏈穩定，並提升整體營運效率與韌性。