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台塑化減產利空出盡？台塑四寶股價重新動起來

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美、以對伊朗發動攻擊至今已逾一個月，加上波斯灣能源運輸動脈荷莫茲海峽遭封鎖，石化供應鏈遭動嚴重衝擊，油價、塑化原料大漲，但台塑集團相較台達化（1309）、台聚（1304）等，漲勢較為溫吞，因台塑（1301）上游台塑化（6505）三座輕裂廠有兩座暫停運轉，帶動台塑等下游被迫減產，漲價利多未能反應，不過7日台塑四寶股價都上漲，其中台塑化盤中上漲逾4%。

中東戰火持續，推升油價飆漲，同時刺激塑化原料漲勢，但台塑化（6505）去年因下游乙烯需求逐年下降，已先關閉烯烴一廠，隨後，3月中確認供貨商無法交運料源，被迫於3月24日再關停烯烴三廠，等同三座輕裂廠已有兩座暫停運轉，因此法人預期，台塑四寶，本季塑化事業部的業績恐難有起色。

台塑化表示，去年9月已關停年產90萬公噸乙烯的烯烴一廠，今年3月再關停年產120萬公噸乙烯的烯烴三廠，預計第2季僅維持年產103.5萬公噸乙烯的烯烴二廠運轉。因對下游台塑、台化（1326）和南亞（1303）減供乙烯等基本原料，相關產線也將配合減產。

不過，美國現貨石化產品價格上周持續飆升，用於生產橡膠的化學品丁二烯美國現貨價格升至每磅71美分，為2022年10月以來最高；用於製造塑膠食品容器的聚合級丙烯上漲至每磅59.5美分，創2024年3月以來最高；用於製造塑膠水瓶的關鍵原料乙烯漲至每磅33美分，為2025年1月以來最高。

台塑美國公司可望吃到紅利，台塑董事長郭文筆表示，台塑美國公司因採用乙烷裂解生產乙烯，並不受此次美伊戰爭影響，相較亞洲以輕油裂解為主的乙烯生產模式，台塑美國公司的成本具備相當大的優勢，因此擁有更強的市場競爭力。

台塑四寶今股價齊漲，台塑化、台塑、南亞盤中上漲逾4%，台化上漲逾2%。近日表現強勢的台達化則休息，盤中僅小漲。

台化 伊朗 中東

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