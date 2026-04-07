昇達科、啟碁及00910股價升空 低軌衛星概念股耀眼

SpaceX傳出已向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交首次公開募股（IPO）申請，接下來IPO巡迴說明會（Road show)）持續吸引市場目光。台股的相關低軌衛星概念股昇達科（3491）、啟碁（6285）、華通（2313）、穩懋（3105）及聯茂（6213）今日強勢表現耀眼；台股ETF的第一金太空衛星（00910）股價也續創新高。

富邦投顧表示，台灣相關供應鏈受惠相關題材，富邦上修將2026~2028年歐美低軌衛星發射數量由4,500、6,050 及8,500顆上修至4,830、6,380及9,130顆，上調幅度5~7%，加上Space X擬6月進行IPO，供應鏈評價具上修相像空間。

富邦投顧分析，昇達科的低軌衛星客戶涵蓋全球各大知名運營商，公司長期深耕精密通訊元件加工，衛星產品高度客製化且認證時間長，公司有先行者優勢，製造成本與交期皆優於同業。低軌衛星運營商為優化傳輸功能，擴展到高頻段，頻率越高，傳輸效率越好，所需的元件數量也隨之增加，單顆衛星貢獻產值持續增加，預估2026、2027兩年營收與獲利將高速成長。

中信投顧表示，啟碁低軌衛星主要客戶訂閱數逐年成長，根據該客戶公布消息數據，其用戶數於2025年底已達900萬，淨增加約440萬，預期2026年用戶數可達1,600萬以上，淨增加約700萬以上用戶，將帶動公司用戶終端產品需求。預期營收目標有望上修，動能來自於800G交換器及低軌衛星產品。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，以太空衛星產業為例，目前多家投資銀行正計畫執行史上最大規模太空巨頭SpaceX的IPO案，以SpaceX上市規模預估，在那斯達克上市機率大，可望納入那斯達克100指數成份股，與Apple、Nvidia等科技巨頭並駕齊驅，並將受惠資金配置需求，預期將帶動太空衛星股價上揚。

第一金太空衛星ETF是全台唯一鎖定太空衛星產業純度最高的ETF，是目前投資人參與全球太空經濟、低軌衛星商機，看好國安太空觀測需求等，與太空科技關聯度最高的投資工具。

曾萬勝提醒投資人留意，太空衛星產業具備高波動、高成長特性，太空衛星產業具備中長線產業紅利，但股價波動度較，投資人宜採取定期定額、零股投資，或在股價如近期出現大幅修正之際，掌握分批投資進場時機。