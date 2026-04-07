豐興新盤價估開平高盤

國際廢鋼價格持續墊高，加上中東局勢動盪不安，清明節連假後豐興（2015）鋼筋新盤價將以平高盤定調，再漲的可能性高，但部分雜音認為緩步調升會走得長遠，考驗上市電爐鋼廠的價格策略。

上市鋼廠主管表示，回顧近期市況，國內鋼筋價格在連續幾波上揚後，累計漲幅達每公噸2,000元以上，價格貼近1.8萬元水位後，市場買氣進入明顯的觀望期。

最新商情顯示，近五個交易日國內鋼筋買賣明顯純化，盤商釋單幾乎停頓，鋼廠僅剩來自直接用戶的零星訂單支撐，買盤趨於緩和，可能迫使下周鋼筋盤價轉漲為平，國際原料鐵礦與廢鋼原料端表現仍強勁，令國內鋼筋定價顯得左右為難。

上市鋼廠主管說，近期國際廢鋼漲幅顯著擴大，每公噸上漲約10美元，若鋼廠決定反映廢鋼漲幅，下周鋼筋新價每公噸至少要上調200至300元。

只是上周鋼筋買氣已經鈍化，如果鋼筋行情再強勢上漲，極可能面臨買家冷眼以對，市場交易仍有空轉的疑慮，也就是有價無量，僅是在墊高帳面成本，「空歡喜一場」。

上市鋼廠主管表示，用嚴格的標準來看，當下國內鋼筋需求並未全面回溫，近期價格走揚，主要來自中東戰爭導致荷莫茲海峽封鎖，全球能源價格飆高，成本推升效應下，鐵礦、廢鋼、鋼筋成品等跟著上調。

但最終端用戶才是價格的裁判者，交易市場買賣雙方大打心理戰，萬一鋼廠漲價後，其他鋼廠不跟進，極可能導致訂單流失，因此，各主力鋼廠包括豐興、威致、海光等，正密切關注最新的原料變動與同業動向。