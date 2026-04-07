亞德客前景佳 高盛喊買 重申目標價1,240元

高盛證券釋出報告指出，亞德客-KY（1590）產品品質持續改善，未來不僅有望維持數量的領先，且品質上也可能搶占領導地位，重申1,240元目標價與「買進」評等。

高盛指出，亞德客-KY每股稅後純益（EPS）可望從2025年的42元，提高到2026年的52.3元，再提升到2027年的57.91元。高盛基於亞德客-KY今年第2季到明年第1季的預估獲利，給予23倍本益比。

高盛指出，在3月23日當周，高盛的亞洲產業團隊進行中國大陸的通路調查，包括工廠參訪，以及在中國國際半導體展拜訪氣動元件及線性滑軌廠商。高盛對亞德客-KY留下正面印象。

高盛認為，亞德客-KY市占率有望持續提升，邁向氣動元件領導地位之路，並且在線性滑軌領域也出現初期改善的跡象，整體動能似乎朝有利方向轉變。亞德客-KY品質持續穩步改善，未來不僅有望在氣動元件市場保持量的領先，更可能逐步在價值面取得領導地位。

高盛指出，亞德客-KY過去長期強調「夠好了」的品質定位，搭配具競爭力的價格與在大陸市場的廣泛滲透，推動結構性成長，過去十年的營收優於同業。最近亞德客-KY產品品質已有演進跡象。雖然亞德客-KY管理階層仍將護城河定位在既有的核心原則，但是已投資在研發、生產效率及產品線廣度。

高盛團隊參訪亞德客-KY在寧波的第二期廠區，設備比第一期更新穎，高密度配置工具機，主要為日本設備（在大陸製造），以提升精密度與生產效率。另外，多軸車床能降低人工上下料的頻率，改善空間使用效率，並提升自動化程度與產能。

高盛表示，亞德客-KY對成本結構嚴守紀律。亞德客-KY管理階層持續強調在寧波地區提供相對高的薪資，以支持員工的穩定性與滿意度。同時，固定成本的成長則受到嚴格控制，並沒有激進的擴張計畫。相反的，亞德客-KY預期透過改善產品組合及提高附加價值，以提升回報，差異化將來自效率提升、流程優化與成本管控。