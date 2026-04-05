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鴻華先進營收／3月4.16億元 月增5.9%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻華先進（2258）5日公布3月營收4.16億元，月增5.9%，年減14.2%，第1季營收8.19億元，季增42.9%，年減53.2%。隨著鴻華4月開始促銷BRIA車款，加上下半年出貨紐澳市場，業績可望跟著上升。

鴻華先進於去年12月底推出首款純電跨界休旅BRIA，為感謝廣大消費者的熱烈支持與肯定，該公司於4月針對指定車型推出8,000元配件折抵金的新購車禮遇，讓車主能依個人需求輕鬆升級專屬個性化座駕；同時，為感謝首批入主BRIA的車主，指定車型將也將提供價值3,500元的保修服務抵用金，以實質回饋展現鴻華深耕台灣市場的決心與用心。隨著BRIA開始促銷，法人預估，有助業績持續上揚。

至於電動巴士方面，高雄橋頭新廠主要生產Model T第2代車款，初期產能規劃年產500輛；由於今年處於量產爬坡階段，今年也不是完整生產年度，目標規劃量產250輛以上，後續視爬坡進度調整，隨著產能持續開出，可望推升出貨量與營收跟著往上。

而在紐西蘭、澳洲市場，鴻華與日本三菱汽車合作的車款，也預計於2026年下半年展開，使得鴻華國內與國外市場銷售將同步展開。至於美國市場則待關稅政策明朗後進入。由於鴻華是採取輕資產投入模式，所有車型共用平臺與關鍵技術模組，以分攤開發成本，可望加速單一車型的投資回收速度。

鴻華先進 車主 業績 營收

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