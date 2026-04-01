聽新聞
0:00 / 0:00
國票金法說 聚焦經營權
國票金控（2889）昨（31）日召開法人說明會，對於美伊戰爭拖累市場，強調須審慎看待，國票金並表示，樂天銀行增資案，預估資金到位將落在6、7月間，至於經營權議題，經營團隊僅表示，雖然董事會有不同的意見，但針對不同的聲音都有透過重訊呈現；對於將來的經營方向，要看股東會改選後新任董事會而定。
國票金法說會由總經理陳冠舟主持。陳冠舟指出，今年前二月受惠於股債市場交投熱絡，操作得宜，國票金累計稅後純益6.9億元，年增率達113.7%，不過，後續美伊戰爭拖累市場，須審慎看待。
國票金今年前二月稅後純益6.9億元，年增3.6億元，年增率達113.7%，每股稅後純益（EPS） 0.19元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。