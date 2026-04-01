國票金法說 聚焦經營權

國票金控昨（31）日召開法人說明會，對於美伊戰爭拖累市場，強調須審慎看待，國票金並表示，樂天銀行增資案，預估資金到位將落在6、7月間，至於經營權議題，經營團隊僅表示，雖然董事會有不同的意見，但針對不同的聲音都有透過重訊呈現；對於將來的經營方向，要看股東會改選後新任董事會而定。

2026-04-01 01:58