台新新光金股利估逾1元 總座林維俊喊話「一定比去年好」

台新新光金控（2887）於昨（31）日舉行2025年第4季法人說明會，外界關注股利政策，總經理林維俊表示，2025年獲利比2024年好，因此「股利一定比去年好」，且維持現金股利為主。法人估，今年配的股息有望突破1元大關。

台新新光金2025年稅後純益為374億元，較去年成長86%，創下歷史新高，每股稅後純益1.91元。外界關注金控股利制策，林維俊表示，金控股利發放有四大考量，第一是去年獲利表現及子公司上繳股利；第二是以現金股利為主，正在討論是否需搭配股票股利；第三則希望股利配發是穩定的、可預期的；第四是相較同業具有競爭力。林維俊強調，2025年獲利比2024年好，會向董事會提出一個比前一年度0.9元更好的數字，但最終要看董事會決議。

在子公司合併進展方面，二家證券子公司也將於4月6日進行合併，屆時經紀市占率將排名市場第四大，銀行子公司預計年底前完成合併。

展望今年，林維俊指出，美伊戰爭帶動油價上漲及美國聯準會利率政策走向仍需謹慎觀察，但綜合來看，全球對於AI需求仍強勁，台灣經濟穩健，通膨目前仍可控，當企業融資增加、資本支出擴張及貿易金融往來活絡，有利於銀行放款與金融服務發展。

同時企業獲利與個人財富累積，也將帶動財富管理與保險需求成長。

對於中東戰爭影響，台新新光金投資長詹景翔表示，金融三業對中東曝險合計2兆3,509億元，而台新新光金各子公司對中東曝險則不到十分之一。聯準會主席鮑爾說目前要「wait and see（停看聽）」，台新新光金會採取一樣策略，但仍看好台股中長期發展，目前有短暫調降部位，等到事件不確定性解除，會逐漸把部位建置回來；債券配置方面沒有增持OCI部位，而是先維持美元高流動性。