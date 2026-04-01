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廣華打入豐田供應鏈
廣華-KY（1338）接單傳捷報，旗下高單價、高附加價值的獨家「真木」內飾技術，成功打入廣汽豐田全新純電旗艦轎跑「鉑智7（bZ7）」供應鏈，並躍升為全球豐田體系首個真木產品一階（Tier 1）供應商。
廣華表示，bZ7已於去年11月下旬廣州車展亮相，並在近期發表會中，重磅揭示預售訂單突破萬台，顯示市場需求熱絡。bZ7車款主打人民幣15萬至20萬元中階高性價比市場，卻在內裝設計史無前例地在非豪華品牌車系中導入過去僅見於Lexus高端品牌的「真木」內飾產品，象徵高端工藝逐步向主流中價位車款市場滲透。隨著新車及後續車款陸續上市後，帶動品牌車廠的拉貨力道提升，有望為廣華今年下半年的營運表現帶來良好的成長態勢。
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