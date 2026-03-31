永光2月稅前虧2,080萬元

永光（1711）公告2月自結合併營業虧損1,969萬元，去年同期淨利減少2,588萬元；合併稅前虧損2,080萬元。永光表示，2月合併營業虧損，主要係因今年春節落在2月，整體工作天數減少，致2月合併營收減少所致。

永光也公告今年前二月自結數，合併營業虧損1,161萬元，合併稅前虧損356萬元。永光去年全年仍陷虧損，但元月轉虧為盈，合併稅前盈餘1,724萬元。

永光日前表示，去年受關稅等因素影響拖累需求，但相對看好電子化學品需求成長。在半導體前段製程化學品部分，因有國際代工合作，終端需求增加明顯。在供應端，也在積極擴充產線，預計至今年較能具體供應營收。

在2月單月各項產品別營收部分，電子化學品呈年增趨勢，其餘各項產品呈年減。