燁輝反映成本 4月開漲盤

燁輝（2023）昨（31）日開出4月盤價，面對土洋原料大漲，及其他營運成本增加，內銷鍍鋅鋼品調漲每公噸1,700元，烤漆鋼品則漲每公噸2,000元；至於5月外銷接單報價均漲每公噸50美元。

燁輝指出，原物料行情與市場受中東戰事加劇，大幅推升能源與運輸價格，進而推升煉鋼原料行情。鐵礦砂價格3月均價每公噸達106美元，較2月上升7美元，澳洲煤礦價格近日亦持續走揚已接近每公噸190美元。

其次，布蘭特與西德州原油價格迄今累計漲幅均已超過50%，突破每桶100美元。進而帶動海運費、煤鐵煉鋼原料、天然氣、主要金屬如鋅、鋁價格全面上揚，油漆價格亦同步調升，致使鋼材製造成本明顯提高。

同時，國內各鋼品流通行情持續走揚，該公司審時度勢，順應國內外流通行情漲勢，全面調漲鍍鋅和烤漆品項，以確保下游競爭力與合理反映成本。

該公司並指出，就鋼鐵供需變化來看，世界鋼鐵協會統計今年2月全球粗鋼產量1.41億噸，年減2.2%。其中，中國產量7,610萬噸，年減3.6%，為近四年來低點。

至於對岸的前二月重點企業粗鋼日均產量僅403.8萬噸，同比下修26萬噸，跌幅6.8%。

且自今年起實施鋼材出口管制措施以來，前二月出口1,559萬噸，同比下滑達8%。

值得注意的，中國3月召開「兩會」，宣示堅持以內需主導，強調高科技與人工智慧相關產業自主發展，並配合適度寬鬆的貨幣政策，透過刺激內需與金融寬鬆雙管齊下，以帶動整體經濟回升，將有助市場供需平衡，帶動鋼市持續回溫。