高林多角布局 衝營運

高林（2906）昨（31）日召開法說會，發言人王培煜表示，面對全球關稅與供應鏈重組變局，2026年營運主軸將聚焦核心貿易事業韌性提升、服飾零售與餐飲通路擴張，以及轉投資事業多元布局，力拚在本業穩盤之外，透過健康、生技與綠能事業挹注中長期成長動能。

高林去年合併營收88.78億元，年增0.06%，稅後淨利9,865萬元，年減8.7%，每股純益0.47元；儘管獲利略降，仍因處分部分股權投資利益，維持每股配發0.6元現金股利。從營收結構觀察，2025年貿易與時尚事業群占比下滑，但包含綠能在內的其他投資事業群占比已由14.2%升至18.5%，顯示事業組合持續調整。

展望今年，公司表示，貿易事業將以「應對關稅衝擊、優化供應鏈」為首要重點，除持續強化與美國及中南美洲客戶關係，也將提升供應鏈彈性配置，以因應國際經貿環境變化。公司並指出，美國市場去年營收受關稅影響小於預期，與前年大致持平，今年仍將審慎布局。

零售與餐飲事業方面，公司將持續推進G2000與日系服飾品牌展店，並透過品牌年輕化、提升單店坪效，強化實體通路競爭力；餐飲部分則由Flipper’s與J.S. Foodies持續展店，搭配新品開發、話題行銷及後勤整合，提升營運效率與品牌能見度。

轉投資事業則是另一大布局重點。高林表示，今年將持續擴大多元化版圖，時尚精品方面已引進法國甜點品牌Ladurée，並透過數位行銷提升獲利；生技健康方面，杏昌生技將增設全台四個醫藥物流倉儲，並深耕AI智慧醫療與生醫材料，長照事業也將申請擴增機構並持續尋求併購機會；綠能事業近期則聚焦屋頂型光電、錶後儲能及車用充電整合方案。

此外，市場關注的台塑大樓都更案也持續推進。公司表示，今年1月已取得台灣建築中心評定通過候選綠建築證書，2月已完成連續壁單元施作、地中壁導溝及試樁作業，後續將依進度推動開發。