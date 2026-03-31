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嘉泥轉型奏效 展望向上
嘉泥（1103）昨（31）日舉行法說會，發言人金哲毅表示，受惠於核心本業體質改善、旅宿事業顯著的成長動能，今年公司多元布局，營運穩健將可期待。
在旅宿事業方面，今年受惠日本沖繩旅遊市場的遊客將比去年激增，多項旅遊設施啟用，預期將推升嘉泥今年旅宿事業的營運表現。
金哲毅表示，嘉泥在集團多角化轉型綜效持續發揮下，2025年合併營收30.15億元，創歷史新高；稅後純益達5.56億元，每股純益（EPS）0.84元，年增75%。主要受惠於核心本業體質改善、旅宿事業顯著的成長動能，以及股利與轉投資收益挹注，充分展現嘉泥在多元布局下的營運韌性與穩健體質。
獲利結構方面，嘉泥在本業經營的轉型效應持續展現。透過營運效率提升與產品組合優化，2025年營業毛利4.87億元，帶動整體毛利率穩步攀升至16%；本業營業淨損更由前一年度的1.52億元縮減至0.8億元，改善幅度高達47%，顯示核心事業的實質獲利能力正穩步轉強。
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