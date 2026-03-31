台泥碳費支出大減80%

國內碳費制度將於今年5月正式開徵，一般費率定為每噸300元。台泥（1101）昨（31）日證實，旗下和平與蘇澳兩水泥廠之「自主減量計畫」已正式通過環境部核定，進入目前全台不到兩成的「優惠費率A方案」名單。

這意味著台泥此次每公噸排放量僅需繳納50元碳費，相較一般費率大幅節省超過80%的支出。 台泥透露，若以兩個廠碳排放量估算，今年要繳納的2025年碳費約2.25億元，較一般費率大幅降低。台泥不僅是國內水泥產業中唯一適用此最優惠費率的企業，更展現出將環境責任轉化為長期競爭優勢與營運韌性的超前布局。

根據環境部公開資料顯示，台泥以2021年為基準年，目標至2030年達成排放總量削減 22.3%。環境部設定的優惠費率A方案，要求企業達成「行業別指定削減率」，其精神乃參照國際最具公信力的科學基礎減量目標（SBTi）訂定。對於水泥業而言，這是一項極高難度的技術標竿。

台泥強調，目前適用50元的標竿費率，是2017年以來提早布局減碳、投入大量資本支出進行設備升級與製程改善的轉型成果。隨著未來國內外碳費與碳邊境稅趨勢勢必逐年調升，減碳實力將直接決定企業的獲利能力與生存門檻。

根據台泥公開之年報與永續報告書數據顯示，這項高標準的減碳承諾已實質轉化為財務成效。在能源端，台泥積極推動能源轉型，透過持續提升替代燃料比例以逐步減少對燃煤的依賴；這不僅協助社會去化廢棄物，更實現「減碳與降本」的雙贏策略。至於生產端，台泥投注大量研發預算，透過技術突破精準降低水泥熟料比例。旗下旗艦產品「台泥卜特蘭石灰石水泥」減碳幅度達23.83%，為目前全台最低碳的水泥產品，且確保「減碳不減強度」，提供建築工程更具韌性的品質保障。該產品累計已獲得全台超過 3,605個案場採用，帶動低碳產品營收佔比逐年提升，成為企業邁向永續經營的新動能。台泥強調，自主減量計畫獲准適用每噸50元的標竿費率，是對公司長期投入綠色轉型的最大肯定。台泥將持續導入人工智慧監測與數位化管理，確保生產過程透明並接軌歐盟CBAM等國際規範。

台泥指出，透過內部碳定價機制，該公司將每一筆綠能開發與製程優化的投入，轉化為具備韌性的實質「碳資產」，在守護環境的同時，也為投資人與社會創造長遠的綠色價值。