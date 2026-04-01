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佳龍2026年全年挑戰持續獲利

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

貴金屬回收精煉大廠佳龍（9955）昨（31）日舉行法說會，公司表示，隨貴金屬均價維持高位，加上非貴金屬產品結構轉型成效顯現，首季營收已見明顯成長動能。

佳龍看好黃金價格走勢，加上航太清洗、CLGM（無機聚合物）環保新材料等高毛利業務持續放量，2026年將挑戰持續獲利，並力拚達成營業利益轉正目標。

佳龍指出，今年成長動能來自貴金屬與非貴金屬雙引擎。去年貴金屬價格由每盎司2,000美元區間一路墊高，今年第1季平均價格更優於去年同期，帶動營收顯著成長。

非貴金屬業務則鎖定高值化發展，毛利率介於30%至50%，遠高於貴金屬交易的1%至5%。公司目標2028年將非貴金屬營收比重從目前將近13%拉升至30%，藉此徹底改善財務體質。

新產品與技術布局方面，佳龍表示，與北科大授權合作的環保新材料CLGM，目前年產量達200噸，具備13倍減碳效能與耐火隔熱特性，鎖定綠色建材市場推廣。

航太零件清洗業務則在取得AS9100認證後，已切入巴恩斯航太（Barnes）航太供應鏈，今年第1季接獲大批量訂單，成長趨勢明確。此外，公司積極參與關鍵戰略資源國家隊，將半導體廢料回收精煉，強化國內循環經濟布局。佳龍表示，董事會已於3月通過現金增資計畫，規模約1.5萬張，預計第2季送件，募得資金將用於支持轉型升級所需周轉金。

在資產價值部分，佳龍指出，公司在桃園擁有觀音一廠、二廠及環科廠，合計土地面積約1.4萬坪，因取得時間早，帳面成本僅約4億元，目前市價估值已達20億至30億元，具備極大潛在增值空間，惟目前財報尚未進行重估。

佳龍指出，目前持有台灣精材約9.4%股權，隨該公司掛牌後，已於去年第4季認列相關掛牌投資收益。此外，公司持續擴大研發投入，今年研發費用預計翻倍至近1,900萬元規模，聚焦5N高純度貴金屬提存及無碳晶產線，以對接AI伺服器與半導體高端材料需求。

同時，佳龍表示，透過太陽能發電布局，目前裝置容量約1,728kW，發電量已足以覆蓋公司營運所需，若全數轉為自發自用，即可達成RE100目標。

航太 營收

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