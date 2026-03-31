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台新新光金法說會報喜 林維俊：股利將優於去年、以發放現金為主

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控31日舉行2025年第4季法人說明會，台新新光金控總經理林維俊(右三)、台新新光金控財務長陳慧芸(左三)、台新銀行總經理林淑真(左二)、台新新光金控投資長兼台新銀行金融市場事業總處執行長詹景翔(左一)、新光人壽總經理黃敏義(右二)、新光人壽發言人林宜靜(右一)出席。記者戴玉翔／攝影
台新新光金控31日舉行2025年第4季法人說明會，台新新光金控總經理林維俊(右三)、台新新光金控財務長陳慧芸(左三)、台新銀行總經理林淑真(左二)、台新新光金控投資長兼台新銀行金融市場事業總處執行長詹景翔(左一)、新光人壽總經理黃敏義(右二)、新光人壽發言人林宜靜(右一)出席。記者戴玉翔／攝影

台新新光金控（2887）於31日舉行2025年第4季法人說明會，會中公布全年營運成果，台新新光金控全年稅後純益374億元，較2024年成長86%，創下歷史新高，每股稅後純益1.91元。外界關注股利政策，總經理林維俊表示，2025年獲利比2024年好，因此「股利一定比去年好」，且維持現金股利為主。法人推估今年現金股利水準有望突破1元大關。

台新新光金控全年稅後純益為新台幣374億元，較去年成長86%，創下歷史新高，每股稅後純益1.91元，稅後股東權益報酬率11.52%，每股淨值為17元，整體營運表現穩健，合併後整體綜效逐步展現。

外界關注金控股利制策，林維俊表示，金控股利發放一定會以獲利為基礎，並且要考慮穩定性、可長期執行，不要一年高一年低，因此有四大考量，第一是去年獲利表現以及子公司上繳股利是多少；第二則是以現金股利為，目前正在討論是否需要搭配股票股利；第三，希望股利配發是穩定的、可預期的；第四則是相較同業具有競爭力，不管是總殖利率或是現金殖利率。

林維俊強調，2025年獲利比2024年好，因此會向董事會提出一個比前一年度更好的數字，但股利是董事會職權，還要看董事會決定。至於盈餘配發率，不會是固定數字，要看獲利夠不夠，子公司上繳股利夠不夠，但這也涉及壽險子公司能否上繳股利給金控母公司，目前金管會還在研究壽險公司在接軌新制後，到底要達到什麼樣的標準才允許上繳，但從這幾年的經營狀況來看，獲利應該是滿穩定的。

在子公司合併進展方面，除投信與人壽已順利完成外，二家證券子公司也將於4月6日進行合併，屆時經紀市占率將排名市場第四大，銀行子公司的整併亦是按規畫進度持續進行，預計年底前完成合併。隨著子公司陸續完成合併，在集團資源整合與挹注下，可望進一步提升市場競爭力與整體經營成效。林維俊強調，台新新光金控將持續優化銀行、保險與證券三大核心業務的有效整合，且積極精進數位轉型與永續發展，努力邁向第一流的國際金融機構。

展望今年，林維俊指出，全球對於AI需求仍非常強勁，主計總處亦上修今年經濟成長率預估達7.71%，顯示出口及投資動能仍有相當的支撐力，因此台灣整體經濟基本面屬「樂觀穩健」，但外部環境不確定性仍高，包括美伊戰爭帶動油價上漲及美國聯準會利率政策走向，對於降息態度偏向審慎觀望，貨幣政策調整節奏可能影響資金流向與金融資產評價，因此金融市場面對波動性仍需審慎應對。綜合來看，台灣經濟穩健，通膨目前仍可控，當企業融資增加、資本支出擴張及貿易金融往來活絡，有利於銀行放款與金融服務發展；同時企業獲利與個人財富累積，也將帶動財富管理與保險需求成長。

對於中東戰爭影響，台新新光金控投資長詹景翔表示，金融三業對中東曝險合計2兆3509億元，而台新新光金控各子公司對中東曝險則不到四分之一。戰爭拖得越久對於通膨影響越大，而聯準會主席鮑爾也說得很明白，目前要「wait and see（停看聽）」，台新新光金會採取一樣策略，但仍看好台股中長期發展，儘管目前有短暫調降部位，等到事件不確定性解除，會逐漸把部位建置回來。債券配置方面，詹景翔說，市場對於降息預期重新評價，台新新光金目前債券投資策略上，並沒有增持OCI部位，而是先維持美元高流動性。

而在新壽投資方面，林維俊指出，以往新壽在資本適足率吃緊時，考量股票風險係數高，因此股票部位比其他大型壽險低，現在相較不受資本適足率限制，可能會視情況調高比重，主要還是從風險胃納量出發，若市況不佳也會機動調整。

至於新壽淨值接軌後大幅提升，新壽發言人林宜靜指出，依IFRS 3規定，於合併時須對公司部分資產負債之公允價值重新衡量，換句話說，相當於新壽提前接軌IFRS 17，因此今年1月1日開帳後，受到的影響相對同業來得小。而因為7月24日美元降息，新壽在重分類上具有更高的彈性，可專注於資產負債匹配，因此金融資產重分類後，產生233億元的正數影響，使淨值達2,320億元，而FVOCI占整體金融資產比率由8%上升至61%。

在合約服務邊際（CSM）方面，新壽2025年底累積CSM餘額達2,607億元，每年攤銷率約6至7％，預計每年有10％成長率，今年目標達到700億元以上。

金管會 股利 台新新光金控

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