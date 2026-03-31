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嘉泥法說會／今年受惠旅宿成長動能 多元布局下的營運穩健將可期待

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

嘉泥（1103）31日舉行法說會，發言人金哲毅表示，受惠於核心本業體質改善、旅宿事業顯著的成長動能，今年公司多元布局，營運穩健將可期待，尤其在旅宿事業方面，今年受惠日本沖繩旅遊市場的遊客將比去年激增，加上多項旅遊設施啟用，預期將推升嘉泥今年旅宿事業的營運表現。

金哲毅表示，嘉泥在集團多角化轉型綜效持續發揮下，2025年合併營收30.15億元，創歷史新高；稅後純益達5.56億元，每股純益（EPS）0.84元，年增75%。主要受惠於核心本業體質改善、旅宿事業顯著的成長動能，以及股利與轉投資收益挹注，充分展現嘉泥在多元布局下的營運韌性與穩健體質。

獲利結構方面，嘉泥在本業經營的轉型效應持續展現。透過營運效率提升與產品組合優化，2025年營業毛利4.87億元，帶動整體毛利率穩步攀升至16%；本業營業淨損更由前一年度的1.52億元縮減至0.8億元，改善幅度高達47%，顯示核心事業的實質獲利能力正穩步轉強。同時，全年度 EBITDA達12.56億元，年增 20%，具備充沛的現金流量與營運後盾。

在業外收支方面，雖面臨轉投資台泥股價與外幣匯率波動等短期金融評價影響，但受惠於公司長期穩健的資產配置，全年度股利收入4.3億元及認列之權益法投資收益4.6億元，有效抵銷金融市場波動的衝擊。

在追求轉型的同時，嘉泥仍維持穩健的財務結構，負債比率43%、流動比率259%，展現極佳的短期償債能力；長期資金占不動產、廠房及設備比率達811%，顯示公司財務結構穩健，可應對未來的資本支出與潛在投資契機。

在各事業體表現上，嘉泥去年旅宿事業營收達8.35億元，占整體營收比重已提升至28%。旗下日本沖繩 Hotel Collective 嘉新酒店全年平均住房率穩定維持接近九成（89%），平均房價（ADR）突破2.5萬日圓，價量齊揚有效帶動整體旅宿事業獲利能力持續提升，企業團整體營業結構優化。

基石事業方面，傳統「水泥事業」雖微幅受進口水泥等市場因素影響，營收仍維持12.33億元的穩固規模；「裝卸倉儲事業」在砂石與散雜貨中轉量增加帶動下，營收達6.36億元；「資產管理事業」則持續提供穩定收益，營收達 3.11 億元。

日本 水泥 EPS

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