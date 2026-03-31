台新新光金法說報喜 股利喊優於去年、現金配息為主

台新新光金控（2887）今（31）日舉行2025年第四季法人說明會，去年全年稅後純益達374億元、年增86%，創歷史新高。針對股利政策，總經理林維俊強調「會比去年好」，配息將以現金為主，力求穩定且具競爭力，與股東共享成果。

林維俊表示，2025年每股稅後純益（EPS）1.91元，股東權益報酬率（ROE）11.52%，整體營運穩健成長，合併後綜效逐步顯現。在股利政策上，考量獲利提升、配息穩定性及同業競爭力，將建議董事會配息優於去年的0.9元水準，並以現金股利為主。

他指出，壽險子公司獲利上繳金控的比例仍需視主管機關裁量，未來配息率不會固定在單一水準，將依整體獲利表現及各子公司上繳盈餘情況彈性調整。

從各子公司表現來看，銀行業務仍為主要獲利引擎。台新銀行2025年總放款餘額達1.8兆元、年增8.4%，淨利息收入339億元、年增15.3%；在財富管理與信用卡帶動下，淨手續費收入171億元、年增17.3%，全年稅後純益214億元、年增15.6%。合併新光銀行後，銀行子公司合計稅後純益253億元、年增37%，資產品質維持穩健。

壽險業務則大幅成長，台新人壽與新光人壽合併稅後純益達77億元、年增525%。其中，新光人壽新契約CSM達649億元、年增69%，主要來自保障型商品銷售動能強勁；外幣保單占初年度保費比重達68%，有助資產負債匹配並降低避險成本。

證券業務方面，台新證券全年稅後純益24億元，合併元富證券後達48億元、年增105%，顯示整併效益逐步發酵。

除財務表現外，台新新光金在永續表現也持續獲國際肯定。2026年入選標普全球《永續年鑑》，並在銀行產業別拿下全球前1%三連霸；同時，MSCI ESG評級提升至最高等級AAA，並連續兩年入選《時代》雜誌全球500大最佳永續企業。

展望後市，台新新光金表示，子公司整併將持續推進，投信與壽險已完成整合，證券子公司預計4月6日完成合併，銀行整併時間點則可能落在年底。

林維俊強調，未來將持續強化銀行、保險與證券三大核心業務整合，並深化數位轉型與永續發展，朝國際一流金融機構目標邁進，同時維持穩健、可預期的配息政策，作為吸引長期投資人的重要基礎。