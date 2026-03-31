國票金法說會／法人關注經營權 因應中東戰爭將調整台外債組合

國票金控（2889）31日召開法人說明會，由總經理陳冠舟主持，並公布國票金今年前二月稅後純益約6.92億元，年增3.68億元，年增率達113.78%，每股稅後純益EPS為0.19元。媒體問及經營權議題，公司僅表示，雖然董事會一直以來有不同的意見，但針對不同的聲音都有透過重訊呈現；至於將來的經營方向，要看股東會改選後新任董事會而定。

國票金主要獲利來自票券子公司及證券子公司。國票金總經理陳冠舟指出，國票金在今年前二月稅後純益約6.92億元，年增3.68億元，年增率達113.78%，每股稅後純益EPS為0.19元，其中，子公司國際票券及國票證券稅後純益分別為4.97億元及4.53億元，年增79.56%及274.98%；國票創投則因持股評價利益較去年同期減少，且轉投資大陸國旺租賃出現虧損，今年前二月獲利年減47.34%。

陳冠舟指出，受惠於美國聯準會於2024年啟動降息循環，並於2025年累計降息三碼以來，外幣債券附買回（RP）成本明顯下滑，國際票券及國票證券子公司的外幣債券業務損益已全面轉正，不過，後續因美伊戰爭拖累市場，也須審慎看待，未來將動態調整台、外幣債券部位置換，並優化投資組合結構。

受到美伊戰爭的影響，美國聯準會降息腳步可能因此放緩，法人及媒體也關切，未來債券業務操作如何因應？

國票金指出，在外幣債券部分，隨著聯準會去年降息三碼，直接反映在今年外幣債券養券成本，由於目前外幣債券養券收益已轉正，在資本市場操作較有空間，但若聯準會降息腳步放緩，後續藉由降息來擴大養券利差，確實會比較不容易，必須關切後續的發展。至於台幣債券部分，由於國內出口、科技廠的營收動能仍持續強勁，持債規模預期將維持偏高水位以穩固業務收益。

另外，針對國票創投轉投資大陸國旺租賃，受中國經濟面複雜環境影響，截至今年2月底，逾放比達13.32%。

國票金坦言，近兩年國旺租賃的獲利動能處於｢熄火」，受大陸經濟景氣下滑影響，自2024年下半年開始逾期客戶增加，淨利潤下降，導致虧損，因此「今年還是要花一點時間處理」，由於主要客戶是當地中大型廠商，相信經過調整或重整後，還是可以恢復生產營運，但因沒有新的資本支出，授信餘額持續下降導致分母越來越小，使逾放比容易跳升。

國票金則預期，國旺租賃今年下半年逾放比數字有機會下降，回到較合理的水準。不過，目前對於新案開拓仍抱持相對保守。另一方面，國票金也在2024年設立國票金租賃，今年在國內可維持高幅度成長，期望能取代國旺租賃熄火的引擎。

此外，由國票金轉投資的樂天銀行增資案，日前國票金及日方股東董事會均已決議通過參與該行增資計畫，後續將於4月中旬先由樂天銀行股東常會通過私募增案後，提送主管機關申請核准，資金到位的時間，最後仍須投審司審查許可，預估時程是落在6、7月間。

國票金表示，目前樂天國際商業銀行積極擴大生態圈布局，並全面開辦企業存放款業務，預期有助於加速提升存放比、擴大利差效益，進而縮短損益兩平的時程。

至於國票金將於今年5月29日舉行股東常會改選董事，針對經營權議題，經營團隊在法說會上並未多做說明，僅表示雖然董事會一直以來有不同的意見，但針對不同的聲音都有透過重訊呈現；至於將來的經營方向，要看股東會改選後新任董事會而定。