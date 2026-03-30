花旗：台積電2027年EPS 可達130.72元 目標價上調7.6%至2,800元

花旗在最新釋出的個股報告中指出，AI需求強勁，台積電（2330）的AI相關營收明年預期將成長超過100%。基於台積電今年強勁成長已在預期之中，但未來二年還有更大的上行空間，花旗將台積電目標價由2,600元升至2,800元，維持「買進」評等。

花旗指出，強勁的AI需求不僅限於繪圖處理器（GPU）/特殊應用IC（ASIC），還擴展至更廣泛的生態系，包括伺服器CPU、網路晶片及共同封裝光學（CPO）。

花旗預期，台積電受惠於製程升級與晶片尺寸放大，明年AI相關營收將年增逾 100%；毛利率也將維持在60%中段，主要是因為強大的良率控制與效率。即使折舊隨資本支出而增加，且面臨通貨膨脹環境的挑戰，但供給環境緊縮，支持晶圓價格持續上漲，強化台積電的定價能力與毛利率韌性。

台積電預測今年營收將年增30%，資本支出約520-560億美元。花旗將台積電2027年預估資本支出從600億美元調高到670億美元，2028年更可望達到750億美元或更高。台積電擁有跨製程的技術優勢，2027年的3奈米產能將年增30-40%，2奈米產能更年增100%以上，到2028 年的2奈米及A16 產能將再度倍增。

花旗預估，台積電2027年營收可望成長36%，每股稅後純益（EPS）可達130.72元，比彭博資訊統計的法人共識高出18%；2028年營收成長25%，EPS為165.99元，比彭博共識高出28%。

花旗預期，2奈米在2027年占營收比重將達29%，遠高於2026年的15%、2025年的1%，成為台積電有史以來最大的營收貢獻來源，至少在未來三年都有強勁的需求和穩固的訂單能見度。