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華南金股東會紀念品出爐！「咖波聯名限定雙盤組」零股也可領

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
華南金今年股東會紀念品為「咖波聯名限定雙盤組」，其特色為可愛療癒的咖波浮雕設計，為日常餐桌增添生活美學。華南金提供
華南金今年股東會紀念品為「咖波聯名限定雙盤組」，其特色為可愛療癒的咖波浮雕設計，為日常餐桌增添生活美學。華南金提供

為因應股民年輕化，華南金（2880）30日公布股東會紀念品，今年將送出「咖波聯名限定雙盤組」，趕在今年4月15日最後買進日的小股東，將都可以參與換購，過往華南金都會備妥約30~35萬份紀念品。據集保中心統計，華南金股東47萬人。

華南金今年將在6月18日召開股東會。華南金年年都會送股東會紀念品，都是以餐盤、保鮮盒、矽水瓶、保鮮罐或廚房剪刀組等為主，市價都約落在500元~1,000元左右。

如2019年是送拉拉熊保溫袋加保鮮盒、2020年送捲捲矽水瓶、2021年送法國樂美雅餐盤、2022年送樂扣樂扣耐熱玻璃保鮮盒。

2023年起以高人氣卡通授權的實用商品為主。2023年送卡娜赫拉陶瓷保鮮盒，2024年是送SNOOPY事事如意碗組，每組4件印有史努比圖樣的碗，市價約880元。

2025年「LINE FRIENDS不銹鋼杯+造型吊飾組」市價約990元，2026年則送「咖波聯名限定雙盤組」，連續第四年以聯名策略吸引小股東。

華南金是在6月18日舉行股東會，投資人若想拿到股東會紀念品，最後買進日是4月15日。

若持股未滿1,000股股東，需親自出席股東會或以電子方式行使表決權，才能領取本次紀念品。

市價 股東會紀念品 華南金

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