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鋁價上漲 大成鋼吃補

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

美伊戰事波及阿聯全球鋁業生產設備，引發鋁價上漲議題，法人預期，若鋁材長期缺料，大成鋼（2027）將因而受惠。

對此，大成鋼表示，鋁價上揚是否帶動獲利仍需觀察鋁價的波段發展，不會因為短期波動而調漲售價，鋁價的發展狀況仍需求中東整體的實際狀況而定，將審慎觀察與因應。

由於中東地區約占全球鋁供應量9%，產能受損，加上荷莫茲海峽運輸受限，市場聯想將帶動鋁價上揚，大成鋼昨（30）日跳空上漲逾9%，來到40.4元，但隨後下滑，終場以36.8元小漲0.2元作收。

大成鋼指出，雖然中東占全球鋁供應量9%，中東地區鋁業龍頭阿聯全球鋁業位於阿布達比的重要生產基地遭到伊朗攻擊產生重大損害，受創是單一生產基地而非整體，影響程度可能不如想像中嚴重，但戰爭存在許多不確定因素，究竟對鋁的供應程度如何，還要看中東戰爭的發展狀況而定，目前還不易判斷。

大成鋼目前業績表現屬於穩定狀況，目前業務來源幾乎全數屬於剛性需求，客戶的庫存水位極低，即使美國去年6月關稅增至50%，需求量也未因價格上漲減少，大成鋼期待客戶回補庫存的需求挹注，但即使尚未出現，目前剛性需求也有效支撐大成鋼的營運規模。

中東 大成鋼 聯想

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